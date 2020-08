Bent Jørgensen er glad for, at krøjeværket, som er det system, der bruges til at dreje vingerne op mod vinden, er blevet udskiftet på Nr. Jernløse Mølle.

Nu kan møllen male mel igen

Nu er det dog igen muligt at se møllen, for renoveringen er færdig. Det blev lørdag fejret med en reception ved møllen på Møllebakken i Nr. Jernløse. Her var blandt andre de håndværkere, der har stået for renoveringen, samt dem, der økonomisk har gjort renoveringen mulig, inviteret. - Denne renovering betyder alt. Nu kan vi igen begynde at køre med møllen og male mel, som jo er formålet i en gammel mølle under drift, fortalte en glad Bent Jørgensen, som er formand for Nr. Jernløse Møllelaug, ved lørdagens reception.