Se billedserie Rikke Hjulmand er næstformand i Vinterbadeklubben Holbæk og hun elsker selv at bade i iskoldt vand. Foto: Per Christensen

Nu kan man hoppe i vandet fra marinaen

Holbæk - 29. september 2021 kl. 18:33

- Første gang man hakker hul i isen og hopper i, er lidt af en overvindelse. Men når man har prøvet det, bliver man som regel hurtigt glad for det, siger Rikke Hjulmand, som er næstformand i Vinterbadeklubben Holbæk, som holder til på Holbæk Marina.

Hun har altid været glad for at bade og gerne i koldt vand.

- Hele mit liv har jeg badet så tit, det kunne lade sig gøre, ofte med min skøre tante, smiler Rikke Hjulmand.

Hun har nu boet i Holbæk tæt på marinaen i mange år og ærgrede sig over, at der ikke var et godt sted at hoppe i vandet.

Sammen med Louise Nøhr, som også bor i området, blev ideen om en vinterbadeklub skabt og selvom det endnu ikke har været muligt at vinterbade, har klubben allerede 250 medlemmer. Louise Nøhr er formand og Rikke Hjulmand næstformand.

Vigtigt gennembrud I juni kom et vigtigt gennembrud for klubben. Her blev anlagt en bro, så man sikkert kan hoppe i vandet. Holbæk Marina har hjulpet økonomisk og den bliver allerede brugt meget. Også af Rikke Hjulmand.

- Broen er et meget vigtigt første skridt og den har en god trappe ned i vandet, som man trygt kan bruge, siger hun.

- Jeg kan godt lide at gå herned midt på dagen og om aftenen. Der mangler dog noget lys og det skal vi have installeret, siger Rikke.

Den gamle udendørs bruser, som står ved den nye badebro, vil også blive udskiftet, fortæller Rikke Hjulmand.

- Vi skal lagt nogle rør, så bruseren kan bruges hele året uden at vandet fryser til is, siger hun.

Mangler stadig penge Det helt store ønske vinterbadeklubben har, er en sauna. Klubben har allerede fået donationer på 270.000 kroner. 120.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden, 100.000 kr. fra Nordeafondens lokalpulje samt 50.000 kr. fra Friluftsrådet. Saunaen koster dog 360.000 kr., så der skal ansøges flere fonde, før det lykkes.

- Vores håb er, at vi kan komme i sauna ved nytårstid. Vi ved ikke, om det er rea­listisk, men man er nødt til at sætte sig nogle mål, siger Rikke Hjulmand.

- Vi har været på studietur i forskellige vinterbadeklubber, blandt andet i Roskilde, Havnsø og Rørvig for at blive inspireret til, hvordan vores sauna skal være. Og vi ville gerne have en, der flød på vandet. Det kan dog ikke lade sig gøre hos os, så saunaen bliver opført på land, men vi vil anlægge en adgangsbro hen til den, så man kan gå direkte fra vandet og hen til saunaen, fortæller Rikke Hjulmand.

Ideen er, at der skal være forskellige aktiviteter knyttet til vinterbadeklubben. - Klubben skal være et forpligtende fællesskab, hvor man kan komme og være sammen om forskellige aktiviteter. Unge er også velkomne og man kan blive fuldgyldigt medlem, fra man er 16 år. Vi har oplevet stor interesse fra unge. Og det skyldes blandt andet, at de har brug for at mærke sig selv igen efter den lange coronanedlukning, siger Rikke Hjulmand. Der er også mange nytilflyttede børnefamilier blandt medlemmerne, og så har vinterbadeklubben lavet en aftale med Holbæk Seniormotion.

Den nye bro har Holbæk Marina finansieret og den bliver allerede brugt meget. Artiklen fortsætter under billedet

- Mange af deres medlemmer vil gerne vinterbade, og vi ser nogle fine samarbejdsmuligheder, når vi for eksempel skal holde arrangementer, siger Rikke Hjulmand.

Ro og fordybelse Hvis hun skal sætte ord på, hvad vinterbadning gør for hende, så er hun ikke i tvivl.

- Det giver ro og fordybelse at vinterbade. Men det er vigtigt, at man har styr på sit åndedræt. Man skal trække vejret dybt og roligt. Hvis man hyperventilerer, begynder man at spænde i kroppen. Når man trækker vejret roligt, kan man finde ro og være med kulden, siger hun.

Rikke Hjulmand fraråder, at man er alene første gang, man vinterbader, netop fordi man skal bruge den rigtige vejrtrækning. Når den er indlært, begynder det at blive godt.

- Når man er blevet fortrolig med vinterbadning, bliver man som regel helt afhængig af at bade og af fornemmelsen bagefter, slutter Rikke Hjulmand.