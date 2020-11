Se billedserie Benedikte Lennert Christensen (th.) er i gang med den første virtuelle ginsmagning i marts, hvor der var 285 tilmeldte deltagere rundt om i landet. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Nu kan der stemmes på kandidater til erhvervspriser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu kan der stemmes på kandidater til erhvervspriser

Holbæk - 28. november 2020 kl. 10:52 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Frem til fredag den 11. december kan der stemmes på de i alt seks kandidater, der er nomineret til to priser. Det er 2020-udgaverne af iværksætterprisen og erhvervsprisen, der skal uddeles.

Der blev i går åbnet for afstemningen på Holbæk Erhvervsforums hjemmeside www.heforum.dk, hvor alle interesserede kan stemme på én kandidat i hver kategori.

For halvanden måned siden blev det offentliggjort, hvem der er nomineret til priserne. For hver kandidat er der nu produceret videoer af et par minutters varighed, som kan ses, inden man beslutter sig for, hvem der skal have ens stemme.

Det var oprindelig planen, at priserne skulle have været uddelt ved den traditionsrige nytårskur. Den var planlagt til at finde sted på Elværket i Holbæk den 8. januar. Men på grund af restriktionerne i forbindelse med coronaen er arrangementet udsat. Priskomiteen holder øje med situationen og meddeler, hvornår og hvordan prisuddelingen vil finde sted.

Mindre gift mod skadedyr En af de tre nominerede til iværksætterprisen er Skadedyrforbudt.dk ApS i Nr. Jernløse. Virksomhedens indehaver er Jesper Ulvedal, der etablerede den for tre år siden, dengang med adresse i Skamstrup.

Virksomheden blev skabt på en idé om, at det måtte være muligt at bruge mindre gift og dermed også en lavere regning til kunderne. Skadedyrforbudt.dk er i stor vækst og har kunder over hele Sjælland, især i lokalområdet og i hovedstadsområdet. Der er nu to og en halv fuldtidsansatte og seks på deltid.

Et gastronomisk værtshus Også Café Svanen på Labæk i Holbæk er nomineret til iværksætterprisen. I 2017 overtog Mathias Damhus og Brian Klarskov det 100 år gamle værtshus. Deres mission har været at udvikle det til et gastronomisk værtshus med en forkærlighed for det danske køkken.

Missionen er at gøre det til et folkeligt sted med plads til både forretningsfolk, familien Danmark og den skæve eksistens. Café Svanen er også blevet partner i Boxen på Østre Havnevej, hvor der er plads til kreativitet og større selskaber. Svanen har beholdt alle 16 ansatte under coronakrisen.

Netshop med eksklusiv spiritus Den tredje nominerede til iværksætterprisen er Vault of Spirits, der i april 2019 blev etableret af Benedikte Lennert Christensen og Daniel René Christensen i kælderen i privatboligen i Holbæk. Siden er virksomheden flyttet til lokaler på Tåstrup Møllevej i Holbæk.

Vault of Spirits er en web­shop, der sælger eksklusiv spiritus til hele Europa. Coronaen betød, at der er i marts i år blev lanceret virtuel ginsmagning, og der måtte siges stop ved 285 tilmeldinger. Nu er der smagning med over 700 tilmeldte.

Interiør og brugskunst En af de tre nominerede til erhvervsprisen er Chic Antique, der blev stiftet af Bente og Allan Kienast i 2005. Virksomheden forhandler især fransk inspireret interiør og brugskunst med showroom, lager og administration på Højvang i Holbæk.

Chic Antique har i dag 3500 varenumre, og der udvikles fire nye serier hvert år. Virksomheden har samarbejde med 4500 forhandlere i hele verden, primært i Europa.

Erhvervsprisen og iværksætterprisen uddeles af Holbæk Erhvervsforum, JCI Holbæk, Holbæk Rotary Klub og Sjællandske Medier.

En priskomité med medlemmer fra organisationerne bag uddelingen har ud fra indstillinger udvalgt de nominerede.

Afstemningen via nettet afgør, hvem der modtager prisen. Sortimentet er udvidet til også at omfatte franske delikatesser. Og det nyeste skud på stammen er en dansk velværeserie, der er designet i huset, hvor der beskæftiges mere end 50 ansatte.

Genbrug giver letbeton En anden nomineret til erhvervsprisen er Galaxe/Ecozell A/S med adresse på Omfartsvejen i Holbæk. Virksomheden har specielt de seneste 10 år arbejdet med genbrug af flamingo. Det aftages fra genbrugspladserne og anvendes enten til ny flamingo eller til Thermozell, som er en type letbeton.

Det bruges i stadig højere grad til både offentlige og private byggerier. Virksomheden har i dag 75 medarbejdere.

Nyt køleanlæg sparer CO2 Den tredje nominerede til erhvervsprisen er Schoeller Plast Entreprise A/S på Hovedgaden i Nr. Jernløse. Virksomheden producerer en række forskellige emner i plast og har fokus på FN's verdensmål.

Det kommer blandt andet til udtryk ved, at Schoeller Plast samarbejder om genbrug af fiskenet til nye plastkasser. Et andet bidrag til den grønne omstilling er, at virksomheden i år har taget et nyt køleanlæg i brug, som hvert år sparer atmosfæren for 170 tons CO2.

Schoeller Plast er desuden i gang med en udvidelse i form af et nyt serviceværksted.