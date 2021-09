Gravemaskinerne var i gang mandag morgen på arealet op til Pétanque Holbæks baner. Politikerne i Kultur og Fritid har bedt om en redegørelse, men vil ikke kommentere på, om beslutningen om banernes placering eventuelt kan omgøres. Foto: Jørgen Juul Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Nu graver de ud til padelbanerne: Politikere har bedt om redegørelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nu graver de ud til padelbanerne: Politikere har bedt om redegørelse

Holbæk - 28. september 2021 kl. 10:26 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Mandag morgen rullede nogle store gravemaskiner ind i Sportsbyen og arbejdet med at anlægge nye padelbaner, gik i gang.

To af banerne, som skal kunne bruges af Holbæk Tennis og Padelklub samt Sportsbyens Padelklub, skal anlægges tæt på Pétanque Holbæks baner og det har vakt så stor utilfredshed hos pétanqueklubben, at formanden Lars Lloyd bebudede sin afgang på grund af beslutningen.

Utilfredsheden handler om, at pétanque, som er en koncentrationssport, vil blive forstyrret af padelspillet.

Pétanque Holbæk har i øvrigt selv lagt mange penge og kræfter i at færdiggøre banerne i Sportsbyen, men mener altså at det nu bliver problematisk at spille på dem.

Ingen kommentarer Kommunalpolitikerne har truffet beslutningen om at anlægge fire nye padelbaner, men placeringen har administrationen stået for efter at have holdt møder med de implicerede klubber.

Pétanque Holbæks utilfredshed nåede hurtigt politikerne i udvalget for Kultur og Fritid og formand Ole Hansen (S) samt andre udvalgsmedlemmer har været ude i Sportsbyen og se på forholdene. Efterfølgende har de bedt administrationen om en redegørelse for forløbet. Udvalgsformanden vil dog ikke kommentere sagen, før han er blevet præsenteret for redegørelsen.

- Når vi beder dem om en redegørelse, er det fordi vi endnu ikke har taget stilling til sagen, men ønsker at blive klogere på den, siger han til Nordvestnyt og nævner, at det er på udvalgets næste møde onsdag den 6. oktober, at sagen er på dagsordenen.

Carsten Andersen (V), som også er medlem af udvalget Kultur og Fritid, var med i Sportsbyen og se på placeringen.

Han bekræfter, at udvalget har bedt om en redegørelse.

- På mødet får vi mulighed for at drøfte handlingsforløbet. Vi er vidende om, at sindene er kommet noget i kog og derfor skal vi kigge på sagen. Det er selvfølgelig beklageligt, hvis ikke alle er tilfredse. Så vidt jeg er orienteret, var der skitseret flere muligheder på de møder, der er holdt med klubberne. Men desværre kan alle ikke blive tilfredse, siger Carsten Andersen.

Han roser Pétanque Holbæk for at gøre det godt sportsligt, men mener, at der med den beslutning der er truffet, er taget forskellige hensyn.

- Man har fx lavet en aftale om, at der ikke spilles padel tæt på pétanqueklubben, når der er mesterskaber, siger han og tilføjer, at Pétanque Holbæk er vant til en del støj fra klubbens tidligere placering på Havnevej.

Beder om forklaring Et medlem af Pétanque Holbæk har reageret på gravemaskinernes fremfærd i dagens avis. Jørgen Juul Jensen skriver i et debatindlæg blandt andet:

- De små? Dem tromler vi da bare hen over. Det må være holdningen i både forvaltning og blandt hovedparten af politikerne i kommunalbestyrelsen i Holbæk.

Mandag morgen blev gravemaskine og lastbil sat i arbejde i Holbæk Sportsby, hvor man efter forvaltningens accept og politikernes passivitet nu er i gang med at anlægge nye padelbaner så tæt op ad petanque-banerne, at man ødelægger petanque-anlægget.

Han afslutter indlægget således:

- Jeg vil derfor bede medlemmer af kommunalbestyrelsen - ikke mindst socialdemokraterne og borgmesteren - forklare her i Nordvestnyt, hvorfor de synes, at Sportsbyens Padel Klub skal have baner klos op ad petanquebanerne. Der er jo masser af andre muligheder på Sportsbyens store område, skriver Jørgen Juul Jensen.

Om løbet er kørt, nu hvor gravemaskinerne er i gang, eller om der er mulighed for at omgøre beslutningen, vil politikerne ikke udtale sig om, før udvalgsmødet i næste uge, hvor de får redegørelsen fra kommunen.