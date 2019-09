Nu går de lokale umbrella-­sager i gang

Anklagemyndigheden i Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til dagbladet Nordvestnyt, at der i alt skal behandles fem sager ved Retten i Holbæk i løbet af denne og næste uge. Den første sag er for retten onsdag, hvor en ung mand fra Odsherred er tiltalt.

Mere end halvandet år efter, at over 1000 primært børn og unge fra hele landet blev sigtet i den såkaldte »umbrella«-sag om deling af en krænkende sexvideo, er Retten i Holbæk nu klar til at tage fat på de lokale sager fra Nordvestsjælland.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her