Nu er kunderne tilbage fra ferie

Se billedserie Udsalg hos Dorte B. i Snertinge betyder som regel, at sommerferien er overstået for denne gang, således også i år.Fotos: Henrik Falch

Holbæk - 09. august 2019 kl. 19:57 Af Henrik Falch

I 13 år er Dorte Byskov Jensen begyndt sit udsalg en måned senere end alle andre, og det er af en bestemt årsag.

- Jeg venter altid med udsalget til mine kunder er tilbage fra ferie, fortæller Dorte Byskov Jensen, der driver Dorte B. på Kalundborgvej i Snertinge.

Derfor er det først nu, at du kan finde sommertøjet til langt under normalprisen i den lille hyggelige butik med de gode parkeringsmuligheder lige udenfor døren.

Det med p-pladsen er lidt vigtig for de fleste kunder.

- Her kan du finde mange af de ting i størrelser, som du ikke kan finde i Kalundborg og Holbæk. Jeg har mange, der kører fra Kalundborg her til for at handle, forklarer hun. Det er ikke, fordi hun har en aftale med de andre dametøjsbutikker, at der er forskellige mærker i de tre byer, men det er tæt ved.

- Sælgerne er med til at fordele mærkerne, fordi de heller ikke får noget ud af, at vi sælger det samme alle sammen. Derfor har jeg noget, som de andre ikke har. Men jeg tager også ud på messer for at blive inspireret, fortæller hun.

Det er mest tøjmessen i Vejle, der bliver besøgt af Dorte Byskov Jensen, fordi den bliver holdt fra søndag til tirsdag, og Dorte B. holder lukket mandag.

- Den i Bellacentret er i løbet af hverdagene, og der har jeg jo åbent, siger hun.

Der er også et par andre endags begivenheder, hun tager ud til for at få inspiration til de nye varer på hylderne.

Ingen webhandel her

Mange andre butikker er begyndt med egen webbutik, men ikke Dorte B. i Snertinge.

- For det første kan jeg godt lide den direkte kontakt med kunderne, og så er det ikke altid, at farverne passer på skærmen med virkeligheden. Jeg tror også, at mine kunder helst vil prøve tøjet for at mærke, hvordan det passer til kroppen, så nej. Folk må køre herud for at handle, understreger Dorte B. ?.

De nye vare, som så småt er ved at komme, og som udsalget skal give plads til, er selvfølgelig inspireret af efterårets farver.

- Rødt, grønt og petrol er de nye farver, men selvfølgelig kommer vi ikke uden om sort og mørkeblåt, lyder det fra Dorte B. ?.

Uanset farverne får alt det nye tøj en tur med damppusteren, inden det kommer op på bøjler og ud på stativerne.

- Det er så krøllet, når det kommer ud af poserne, og det er nemmere at give dem en tur med damp, end at stå og stryge det, lyder den enkle forklaring.