»Frokost« skriver Yilmaz Erdogmus på tavlen - og han synes, at hans satsning på frokostgæster allerede er begyndt at give pote. Foto: Claus Sørensen

Nu er der også frokost på tavlen

Indehaveren, Yilmaz Erdogmus, er nyligt begyndt at satse på frokostmenuer.

- Det er der blevet taget rigtig godt imod. Nu breder kendskabet til det sig, og jeg er sikker på, vi har fat i noget godt her, siger han.

Og godt for det. I en hel del uger var der lukket ned for gæster, og det blev alene til mad ud af huset og take­away.

- Jeg kan mærke, at mange er blevet hjemme, også mange børnefamilier. Vi har også haft en del turister, især tyskere og nordmænd.

Mexico Restaurant er for alle, men det er især et publikum på gæster over de 30, der kommer der. Med en ret stor aldersmæssig spændvidde, der også tæller en del børn. Mange børnefamilier er i kundekredsen.