Nu er Saltkilden en forening

Da Annette og hendes mand Ole Lambæk Kjærgaard for et par år siden, besluttede at åbne Saltkilden for offentligheden, var ideen at have et bassin med saltvand, som var lidt varmere, end andre varmtvandsbassiner. For at drive et bassin, som har åbent for offentligheden, skal man overholde en række regler, blandt andet i forhold til »Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg og disses vandkvalitet«.