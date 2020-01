Se billedserie Therese Christiansen var blandt de første kunder, da Lagkagehuset onsdag for første gang slog dørene op i Ahlgade i Holbæk. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Nu er Lagkagehuset kommet til byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu er Lagkagehuset kommet til byen

Holbæk - 29. januar 2020 kl. 10:54 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede nogle minutter i syv står flere morgenduelige holbækkere klar i mørket ud for Ahlgade 53.

Læs også: Spændende kunst hos byens nye bager og café

- Er der mon åbent allerede, lyder det spørgende fra en kvinde, som straks går hen mod den automatiske dør.

Dørene går op, og kvinden får lov til at komme indenfor. Dermed bliver hun den første kunde i Lagkagehuset i Holbæk, som onsdag har første åbningsdag.

Og mens de første kunder i den lokale afdeling af bager- og café-kæden trækker et nummer og venter på deres tur, sværmer forklædeklædte medarbejdere rundt og lægger de sidste brød, boller og wiener-bagværk på plads i vinduet og ved disken.

- Det er en meget stor dag, som vi har glædet os til. Der har været mange spekulationer, og der er også sommerfugle i maven. Men vi er meget stolte over, at vi nu kan åbne Lagkagehuset her i Holbæk, siger Laila Pedersen, butikschef i den nye filial.

Kun få filialer på Sjælland Nogle af dagens første kunder skal blot have lidt brød med til sig selv, mens andre får fyldt papirposerne med morgenbrød til kollegerne. Nogle får også en friskbrygget caffe latte med i hånden.

Therese Christiansen er blandt dem, der skal have brød med til kollegerne på Hotel Sidesporet, og det er ikke tilfældigt, at hun lægger vejen forbi Lagkagehuset denne morgen.

- Jeg havde talt med min chef om, at vi da skulle byde en ny virksomhed i byen velkommen. Vi har mange unge mennesker ansat hos os, som bor i København og derfra kender Lagkagehuset og synes godt om det. Jeg kan godt forestille mig, at vi vil bruge det, når vi en gang imellem har fælles morgenmad, siger Therese Christiansen.

Lagkagehuset er da også allerede en veletableret kæde ikke bare i københavnsområdet, men også i Jylland. Der er sågar afdelinger i London og New York under navnet »Ole & Steen« med henvisning til de to stifteres fornavne.

Hidtil har Lagkagehusets tilstedeværelse på Sjælland udenfor hovedstaden og Nordsjælland begrænset sig til Roskilde og Køge. Men nu er Holbæk også kommet med, og det kan være begyndelsen på flere filialer på Sjælland.

- Vi har længe gerne villet åbne i Holbæk. Hvis det går godt her, kan det måske betyde, at vi udvider mere på Sjælland, siger Julie Andersen, distriktschef for Lagkagehuset.

Hanne Westberg er også blandt kunderne på åbningsmorgenen, og hun kender Lagkagehuset fra Jylland, hvor hun har boet. I dag er hun kommet for at købe brød til kollegerne, men også for at sige tillykke med åbningen til butikschef Laila Pedersen, som hun kender.

- Men jeg tror da også, at jeg kommer til at bruge det til mine hverdagsindkøb, siger Hanne Westberg.

Café med 40 siddepladser Den nyåbnede Lagkagehuset i Holbæk er indrettet i de lokaler i Ahlgade, hvor tøjbutikken H&M tidligere holdt til. Det er muligt at købe sit bagværk med, men man kan også nyde det i det tilstødende caféområde med cirka 40 siddepladser.

- Jeg er virkelig stolt af vores caféområde, hvor der er god plads til alle. Vi har fået et børnehjørne med legetøj, og der er rampe udenfor, så man kan komme herind med kørestol, og vi har et handicaptoilet. Vi har lagt mange kræfter i at få alt klar til åbningen, siger butikschef Laila Pedersen.

På cafeens endevæg hænger et kunstværk af den danske kunstner Henrik Soten, som bor i New York. Der er officiel fernisering på udsmyknigen onsdag klokken 15.

Forberedelserne til åbningen har været i gang siden december, og i løbet af januar har Laila Pedersen og hendes teamleder været under oplæring i København.

De øvrige af de i alt 12 medarbejdere er oplært i blandt at lave kaffe hos kollegerne i Lagkagehuset i Roskilde. Alle ansatte er lokale, og mange af dem er unge.

- De unge glæder sig også meget til at komme i gang, og jeg glæder mig til at lære alle medarbejderne at kende, lyder det fra Laila Pedersen, der er udlært hos Kvickly i Holbæk og har arbejdet 20 år hos undertøjsproducenten JBS, før hun for nylig tog springet til Lagkagehuset.

- Jeg har kørt som sælger og ville gerne væk fra landevejen og have en arbejdsplads med kolleger at møde ind til. Og der er Lagkagehuset det helt rigtige sted, siger Laila Pedersen.

Lagkagehuset i Holbæk har ikke eget bageri, men får leveret bagværk et par gange om dagen fra bagerier rundt omkring på Sjælland.

relaterede artikler

Her åbner Lagkagehuset 09. oktober 2019 kl. 13:08