Se billedserie Fredag går startskuddet til årets vandrefestival, som holdes af flere kommuner i Region Sjælland. Holbæk Kommune har i år 23 ruter. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Nu begynder tre uger med vandreture

Holbæk - 12. august 2021 kl. 05:50 Af Karina Hansen Kontakt redaktionen

Siden 2009 har Region Sjællands borgere haft mulighed for nyde den friske luft og Sjællands sceniske ruter, når frivillige og foreninger står i spidsen for at guide glade motionister på hyggelige gåture.

Holbæk Kommunes første gåtur finder sted fredag den 13. klokken 18, og forventes at vare cirka halvanden time.

På gåturen kan deltagerne, ud over hinandens selskab, nyde den gode udsigt, når de vandrer ad blandt andet Krags Brygge og Fjordstien.

Mange ruter Turen har en længde på fem km, men hvis man ønsker at gå enten længere eller kortere, bliver der rig mulighed for det.

Der er nemlig planlagt hele 23 vandreture i Holbæk Kommune, hvoraf den korteste er på tre km.

Den længste tur strækker sig til gengæld over hele 42 km. og har derfor fået navnet »Jyderup Vandremaraton«.

Dem, som beslutter sig for at vandre denne lange tur, bliver til gengæld belønnet med et dansk sommerlandskab, som byder på både søer, skove og åbne vidder. Ikke mindst får de muligheden for at se hele tre af egnens gamle vindmøller.

Viden om lokalområdet Mange af de planlagte ture kan ikke kun tilbyde motion og smuk natur. Der er nemlig også mulighed for at lære noget nyt om lokalområdet, eller om planter og dyr.

Eksempelvis arrangerer Holbæk Gangsport på lørdag den 14. august en 12 km. lang rute, som fører motionisterne gennem det 91 hektar store vådområde ved Tempelkrogen. Her kan de opleve fuglene på nær hold, og måske endda komme til at se en havørn.

Det er de frivillige arrangører, som tegner og fortæller på vandreturene.

Det fortæller Susanne Knudsen, der er koordinator for vandrefestivalen, og desuden selv er arrangør for Kundby Lokalforum, og skal ud og gå 13 km.

- De frivillige og foreningerne gør et kæmpe arbejde, fortæller Susanne Knudsen og fortsætter:

- De holder mange ældre ude af sundhedssystemet.

Susanne Knudsen fortæller, at der ofte dukker mange mennesker op til vandreturene. Og det er hun glad for. Motionsformen er nemlig ikke kun sund for kroppen, men også for humøret.

- Hvis man er sur, træt eller negativ, så er man det ikke, når man har gået en tur, siger Susanne Knudsen.

Du kan læse mere om vandrefestivalen på vandrefestivalen.dk.