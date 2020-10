Se billedserie Bispehøjens Børnegård er blandt de otte kommunale institutioner, der er med i et pilotprojekt om affaldssortering. Her lærer både børn og voksne at sortere affaldet. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Nu begynder kommunen også at sortere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu begynder kommunen også at sortere

Holbæk - 23. oktober 2020 kl. 17:35 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

Borgerne i Holbæk Kommune har længe været vant til - og gode til - at sortere deres affald. Men i de kommunale bygninger ryger æbleskrog, stanniol og plastikkopper ofte i samme skraldespand.

Det skal der ændres på. Og derfor blev der i budgetaftalen for 2020 sat fire millioner kroner af til at gennemføre affaldssortering i alle kommunens skoler, institutioner mv. fra 2020-2022.

På otte af Holbæk Kommunes matrikler har man nu taget førertrøjen på. For to skoler, fire daginstitutioner, tandplejen på Bjergmarkskolen og Holbæk Bibliotek er nemlig med i et tre måneder langt pilotprojekt om affaldssortering.

Her afprøver de en række løsninger og implementerer affaldssorteringen i dagligdagen. Det er meningen, at de erfaringer, de otte institutioner gør sig, skal bringes i spil, når affaldssorteringen senere skal rulles ud på resten af kommunens matrikler.

Blandt de otte i pilotprojektet er daginstitutionen Bispehøjens Børnegård i Holbæk. Her havde man allerede fokus på natur og science, da man fik mulighed for at være med. Og da de ting hænger godt sammen, kunne man ikke sige nej til tilbuddet. Det fortæller Trine Viltoft, der er pædagogisk leder i Bispehøjens Børnegård.

- Samtidig er det sjovt at være med fra start, hvor man kan være med til at præge tingene. Og vi er jo alle sammen vant til at skulle sortere derhjemme, så det giver selvfølgelig god mening, at vi også skal gøre det i de kommunale institutioner. Så vi kunne ikke finde et argument for ikke at være med, siger Trine Viltoft.

Børnene er med I Bispehøjens Børnegård har man fået flere store skraldespande op udenfor, så man sorterer affaldet i de fraktioner, man kender fra de almindelige husholdninger i kommunen.

Indenfor er skraldespandene også blevet delt op på de fire stuer, i køkkenet og andre steder, så børnene og de voksne kan sortere eksempelvis resterne i madpakken efter frokost.

Ifølge Trine Viltoft gik Bispehøjens Børnegård allerede så småt i gang med pilotprojektet i foråret, men det satte corona-virussen en stopper for. Så det er først nu, at man rigtig er ved at komme i gang. Og børn, forældre og medarbejdere har taget rigtig godt imod tiltaget, fortæller hun.

- Vi har ikke hørt, at nogen skulle være imod det. Her i huset kræver det selvfølgelig, at man ændrer nogle vaner. Og på de fire stuer er det startet lidt forskelligt, og så finder man ud af, hvad der fungerer bedst, siger Trine Viltoft.

- I forhold til børnene, så hjælper de med at sortere. Og der bliver snakket om affald, ligesom det også indgår i leg og læring. Eksempelvis kan man jo grave noget ned sammen med børnene, og så skal de se, hvor langt tid der går, før det forgår, forklarer hun.

Bruger mere plastik Pilotprojektet er som nævnt stadig i opstartsfasen på grund af corona-krisen. Og der er da også stadig nogle ting, der mangler helt at falde på plads i Bispehøjens Børnegård.

For eksempel mangler der stadig en container til pap, ligesom der skal bygges skure til de nye skraldespande.

De ansatte i børnegården har dog allerede gjort sig de første erfaringer. En medarbejder påpeger eksempelvis, at der nu bliver brugt langt flere plastikposer end før affaldssorteringen. For nu kan man stå i en situation, hvor der kun ligger en bananskrald i skraldespanden til madrester, når den skal tømmes. Derfor overvejer man, om det giver mening at samle madaffald sammen i en skål og smide det direkte ud i den store bio-skraldespand udenfor for at nedsætte plastforbruget.

Permanent løsning i 2023 Udover Bispehøjens Børnegård er Bjergmarkskolen, St. Merløse Skole, Børnehuset Karensminde, Vipperød Børnegård, Solsikken, Tandplejen på Bjergmarkskolen og Holbæk Bibliotek med i pilotprojektet, der altså løber de næste tre måneders tid, hvorefter det skal evalueres.

Projektet skal senest være rullet ud til resten af kommunens institutioner med udgangen af 2022, så det er en permanent løsning fra start 2023.