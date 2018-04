Se billedserie Søndersted Mølle i Strandparken i Holbæk er i øjeblikket omkranset af stillads, mens møllebyggere med forstand på restaurering af den slags bygningsværker arbejder på at gøre den i stand. Efter planen skal møllen være færdig til sankthans. Foto: Kenn Thomsen

Nu afgøres sagen om brændt mølle

Holbæk - 10. april 2018

Der er gået næsten 11 måneder siden en påsat brand forårsagede omfattede ødelæggelser på den historiske Søndersted Mølle i Strandparken i Holbæk.

Mens møllen stadig er under genopbygning, kan de to unge drenge, der er tiltalt for at have sat ild til møllen i maj sidste år, nu langt om længe se frem til at få deres sag afgjort.

Det sker i morgen, onsdag, hvor Retten i Holbæk genoptager sagen, og det er forventningen, at domsmandsretten også vil afsige dom i morgen, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

De to drenge fra Jyderup og Holbæk var henholdsvis 16 og 17 år, da de i lighed med mange andre unge mennesker festede i det gode vejr i Strandparken lørdag den 20. maj sidste år.

Aftenen endte dog med, at Søndersted Mølle stod i lys lue, og dagen efter blev de to sigtet og varetægtsfængslet for brandstiftelse.

Egentligt skulle sagen mod de to, der i dag er fyldt 17 og 18 år, have været afgjort ved retten allerede i august sidste år.

Men af en række forskellige årsager, blandt andet at den ene af de to sidenhen også er blevet tiltalt for at have delt en video af seksuel karakter, hvor en dengang 14-årig pige optræder, blev sagen udsat til januar i år.

Her opgav retten imidlertid på grund af tidspres at afsige dom i sagen, og først nu har det været muligt at samle alle sagens parter, der også omfatter en tredje tiltalt 16-årig dreng fra Hvidovre. Han er tiltalt i den del af sagskomplekset, der handler om den 14-årige pige.

De tiltalte drenge erkendte sig ved retssagens begyndelse i januar delvist skyldige i branden, som opstod efter, at de to tændte ild i papir og grene inde i møllen.

De nægter sig dog skyldige i bevidst at have sat ild til stubmøllen.

De tiltalte har selvsagt en stor interesse i at få sagen afgjort, så de kan komme videre i deres liv. Men selv om de nu langt om længe kan se frem til at få rettens afgørelse om selve ildspåsættelsen, er sagen ikke slut endnu.

Holbæk Kommunes forsikringsselskab har rejst et erstatningskrav på anslået 4,6 milloner kroner mod de to unge for udbedring af skaderne.

Allerede i januar meddelte retsformand Peder Johs. Christensen, at det spørgsmål ville blive henvist til en eventuel civil retssag, fordi opgørelsen kun var et overslag.

Og her næsten tre månder senere er situationen den samme, oplyser Kasper Enevoldsen, leder af Kommunal Drift i Holbæk Kommune.

- Møllen er ikke færdig endnu, men det går planmæssigt fremad, og det er meningen, at den skal være klar til sankthans. Derfor er den præcise udgift endnu ikke gjort op, siger Kasper Enevoldsen til Nordvestnyt tirsdag.

Følg retssagen onsdag på sn.dk.

