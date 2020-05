Nu åbner biblioteker for »take-away«-lån

Under overskriften »Bøger-2-go« skriver Holbæk Kommune i en pressemeddelelse, at brugerne fra mandag kan afhente bøger på biblioteket, som de på forhånd har bestilt via bibliotekets hjemmeside .

- I denne tid, hvor sociale arrangementer er aflyst, er der ekstra god tid til at læse bøger. Så efterspørgslen på læsestof er stor. Selvom der via biblioteket kan lånes både e- og lydbøger på eReolen, har vi fået henvendelser fra rigtig mange, der gerne vil låne fysiske bøger. Derfor åbner vi nu op for muligheden for at bestille emneposer og afhente dem på bibliotekerne. Selvfølgelig med fokus på sikkerhed, så det sker på en tryg måde for alle, siger Ole Hansen (S), formand for kultur- og fritidsudvalget, i pressemeddelelsen.