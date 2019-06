Nr. Jernløse Mølle samler alle fra nær og fjern

- Sidste år havde jeg 17 rundvisninger. Jeg synes det er hyggeligt og kan også give hele fortællingen på engelsk. Især skoleklasserne er gode at have på besøg i møllen, for de kan næsten ikke forestille sig, hvordan livet omkring en mølle har været for hundredvis af år siden. Derfor har vi gjort meget ud af vores udstilling i magasinet, så man kan se redskaber, sække og klædedragter fra dengang, møllen var i drift. Det var jo ikke sikkert at bonden, som skulle have malet mel, også havde pengene med hjemfor kornet. Møllerne dengang var også smugkroer, så det kunne ske, at bonden bare festede igennem - istedet for at tage pengene for kornet med hjem til gården. Vi har også en kørestol, der tilsvarer »Tante Møghes«, men hvem der har brugt den, ved vi af gode grunde ikke, siger Erik Axen.