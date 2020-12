Nostalgisk jul på en helt ny måde

Juleanden blev slagtet I går, søndag, var det sidste gang i år, og gæsterne kunne - ud over at gå på indkøb i boderne - også opleve Nyvangs mange spændende bygnin­ger, og de kunne se, hvordan man slagtede juleanden i gamle dage. Det foregik ved husmandsstedet, hvor interesserede også kunne være med til at plukke fjer af ænderne, når de var blevet slagtet og skoldet.

- Det er en corona-sikker jul, vi har holdt i Nyvang i år, og gæsterne har været gode til at tage hensyn til hinanden. Corona-reglerne har faktisk ført det positive med sig, at vi nu formentlig også fremover vil holde vores julearrangementer med de små telte i stedet for store telte. Det har gæsterne været meget glade for. De er kommet meget mere rundt på området, og det har givet en god, nostalgisk stemning. Julehyggen er kommet endnu mere i højsædet i Nyvang, siger Pernille Aabo, salgs- og marketingsansvarlig i oplevelsescentret.