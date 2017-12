Nordvestsjælland: Lidt færre juleindbrud i år

Det hedder sig, at julen er højsæson for indbrudstyve.

Samtidig bemærker Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi, at antallet ikke skiller sig meget ud fra en anden tre-dages periode uden for juletiden.

I Odsherred vakte særligt ét indbrud i en ejendom ved Vig opsigt. Julenat stak en tyv af med smykker, og datteren til husets beboer henvendte sig efterfølgende på Facebook direkte til tyven for at gøre opmærksom på, at smykkerne også er et personligt minde for moderen.