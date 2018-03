Nordvestsjælland: 50 somaliere er blevet udvist

Knap 400 somaliere, skal forlade Danmark, da Integrationsstyrelsen nu finder Somalia sikker nok at vende tilbage til. (Arkiv)

Holbæk - 19. marts 2018 kl. 13:30 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Op mod 400 somaliske flygtninge står til at blive udvist af Danmark, oplyser Udlændingestyrelsen. 50 af dem bor i Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner.

Men Somalia er ikke sikkert, advarer organisation.

- Der er stadig flere steder i Somalia, hvor det ikke er sikkert at rejse hen. Selv Somalias EU-ambassadør, der sidder i Bruxelles, siger, at det ikke er sikkert. Og så er det jo, fordi det ikke er det, siger Said A. Hussein. Han er generalsekretær i Somali Diaspora Organization (SDO), som engagerer sig i somalieres integration i Danmark og udviklingen i Somalia.

To ud af tre undersøgte sager Imidlertid sendte Udlændingestyrelsen brev ud til 29 somaliere i Holbæk, 19 i Kalundborg og to i Odsherred Kommune om, at deres opholdstilladelse enten var inddraget eller nægtet forlænget.

I første omgang har de udviste dog haft mulighed for at klage over afgørelsen til Flygtningenævnet. Behandlingen her giver nogle måneders udsættelse.

Præcis drejer det sig om i alt 376 somaliere på landsplan, der har fået inddraget eller er nægtet forlængelse af deres opholdstilladelse ud af 612 undersøgte sager.

- Det svarer til, at somaliske flygtninge i to ud af tre undersøgte sager har mistet opholdstilladelsen, mens tilladelsen er bevaret for en tredjedel, forklarer presseansvarlig fra Udlændingestyrelsen, Nils Bak.

Omstridte rapporter Hjemsendelserne af flygtninge til Somalia sker efter en lovændring fra 2015, og fordi Integrationsstyrelsen nu finder landet sikkert nok at vende tilbage til.

Men den begrundelse køber Said A. Hussein ikke. Ifølge ham er der ingen ny situation i Somalia, der skulle gøre det mere sikkert. Og af den grund kalder han hjemsendelsen af somaliske flygtninge for »symbolpolitik«.

Ifølge Udlændingestyrelsen anerkender man, at er der uroligheder og væbnede konflikter i Somalia, men styrelsen understreger, at der ikke er nogen såkaldt artikel 3-situation, hvor »den blotte tilstedeværelse« udgør en risiko.

Men i starten af 2017 skrev Politiken imidlertid, at regeringens vurdering af sikkerheden i Somalia var baseret på nogle omstridte rapporter.

For eksempel indeholdt en rapport over 20 advarsler mod udvisninger.