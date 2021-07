Retten i Holbæk har varetægtsfængslet den 52-årige mand, mens man behandler udleveringsbegæringen fra Nordmakedonien.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Nordmakedonien vil have mand fra Holbæk udleveret

Retten i Holbæk har varetægtsfængslet en 52-årig mand med bopæl i Holbæk Kommune, mens man behandler en udleveringsbegæring fra Nordmakedonien.

Holbæk - 08. juli 2021 kl. 05:58 Af Morten D. Christensen

En 52-årig mand med bulgarsk statsborgerskab, men med bopæl i Holbæks opland, blev for godt to uger siden varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør ved Retten i Holbæk. Han er indtil videre fængslet frem til den 20. juli.

Fængslingen skyldes ikke, at den 52-årige er mistænkt for at have begået noget strafbart i Danmark.

Sagen handler derimod om, at Nordmakedonien vil havde manden udleveret til afsoning af en reststraf på godt et år og 10 måneders fængsel. Han blev i 2018 ved en domstol i hovedstaden Skopje idømt fire års fængsel for narkotikakriminalitet.

Oplysningerne fremgår af retsbogen fra grundlovsforhøret 22. juni, som dagbladet Nordvestnyt har fået aktindsigt i.

Modsætter sig udlevering Ifølge retsbogen meldte manden sig selv til politiet i Danmark, da nogle venner fortalte ham, at han var efterlyst. Det skete dagen før, at han blev fremstillet i grundlovsforhøret.

Det fremgår, at Nordmakedonien i marts i år udstedte en international arrestordre på den 52-årige med henblik på at få ham udleveret til afsoning af reststraffen.

Ifølge oplysningerne i sagen blev han løsladt fra afsoning sidste sommer og tog kort efter til sit hjemland Bulgarien og videre til Danmark, hvor han har haft arbejde siden november. Den 52-årige har to voksne børn og en ekskone i Danmark, men han bor ikke sammen med dem.

Af retsbogen fra grundlovsforhøret fremgår det, at manden betragter sagen i Nordmakedonien som en »sammensværgelse« mellem sin egen advokat og den nordmakedonske anklagemyndighed. Han skal have forklaret, at han gerne ville have anket dommen for besiddelse af cirka 100 gram heroin, men at hans advokat havde nægtet at anke sagen.

Således modsætter den 52-årige mand sig nu, at Danmark udleverer ham til Nordmakedonien. Han vil ikke frivilligt medvirke til en udlevering, og på den baggrund bad anklageren i grundlovsforhøret om, at manden blev varetægtsfængslet for at undgå, at han stikker af, mens de danske myndigheder behandler udleveringsanmodningen.

Det ønske imødekom dommeren, og derfor sidder den 52-årige nu fængslet foreløbigt til den 20. juli. Tiden indtil da skal bruges på at skaffe yderligere dokumentation fra de nordmakedonske myndigheder, så retten kan vurdere, om der er tilstrækkeligt grundlag for at udlevere ham.

Protest mod fængsling Den beskikkede forsvarer protesterede mod fængslingen. Ifølge retsbogen påpegede han, at der ikke er nogen oplysninger i sagen om, at den 52-årige har fået en indkaldelse til afsoning af reststraffen, før der blev udstedt en international arrestordre på ham.

Forsvareren mente desuden, at man i stedet for varetægtsfængsling kunne pålægge den 52-årige meldepligt, hvor han ville være på fri fod under sagsbehandlingen, men løbende skulle melde sig hos myndighederne.

I kendelsen fra grundlovsforhøret bemærker Retten i Holbæk, at den 52-årige har forklaret, at han selv var til stede og var repræsenteret af en forsvarer under retssagen i Skopje, ligesom han havde mulighed for at anke dommen.

Ifølge retsbogen sagde anklageren fra Midt- og Vestsjællands Politi i sine bemærkninger, at der var foregået en korrekt rettergang i Nordmakedonien.

Men Retten i Holbæk har altså endnu ikke foretaget den endelige vurdering af, om den 52-årige skal udleveres til Nordmakedonien.