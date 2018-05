Se billedserie Trælastdirektør Thomas Stoltz (i orange vest) kunne glæde sig over stort rykind ved håndværkermessen hos Stark i Holbæk onsdag. Foto: Peter Andersen

Nok at lave for lokale håndværkere

Holbæk - 03. maj 2018
Af Morten D. Christensen

Op mod 1500 mennesker kiggede i løbet af onsdag forbi, da Stark på Frejasvej i Holbæk holdt sin årlige håndværkermesse.

Både inde og ude på trælasten og byggemarkedets område var der stande med repræsentanter for godt 40 leverandører.

Håndværkermessen, der efterhånden har været arrangeret i 11 år, tiltrækker både professionelle håndværkere og almindelige privatpersoner, der øjner chancen for et slagtilbud på alt fra arbejdshandsker til vinkelslibere.

For de professionelle håndværkeres vedkommende skal der ind i mellem udskiftes arbejdsredskaber, og noget tyder på, at der i øjeblikket bliver slidt lidt ekstra på for eksempel murerskeen og vaterpasset.

I hvert fald var meldingen fra nogle af de håndværkere, der deltog i messen, at de har nok at lave. Der er med andre ord godt gang i den.

- Vi har rimeligt meget at lave, og ordrebogen bliver helt af sig selv fyldt op henover sommeren og efteråret, sagde Mikael Frederiksen, medindehaver af familiefirmaet Murermester Viggo Frederiksen ApS i Hørve.

Hans bror og medindehaver, Arne Frederiksen, supplerede:

- Der var måske en lille nedgang i forbindelse med finanskrisen, men ellers har vores firma ligget ret stabilt de sidste 117 år, sagde han med et glimt i øjet.

Ved et af de høje caféborde i nærheden stod Dan Ravn, indehaver af DBR Ejendomsservice i Holbæk. I hans branche er efterspørgslen på for eksempel trappevask og malerarbejde rimeligt stabil, men han genkender alligevel billedet af, at håndværkerne har travlt.

- Jeg laver ikke selv vvs-arbejde, så når jeg ringer til en vvs'er kan jeg godt høre, at de har travlt og ikke kan komme lige med det første, sagde Dan Ravn.

Thomas Stoltz er som direktør for Stark i Holbæk arrangør af håndværkermessen, og han glæder sig over, at der hvert år kommer op mod 1500 forbi hans forretning på Frejasvej den dag.

Messen kendes også fra andre Stark-butikker, og de seneste seks år har Stark i Holbæk vundet kædens interne konkurrence om, at gøre det bedst.

Men Thomas Stoltz kan også fra hverdagen fornemme, at håndværkerkunderne, som der er en del af hos Stark, har fået mere at rive i.

- Der har været godt vækst det seneste års tid, og nogle kan have svært ved at følge med. Vi havde en kunde, der efterspurgte nogle mursten, og dem kan han først få til december, fortalte Thomas Stoltz.

En anden, der har travlt i denne tid, er Ivan Hansen, indehaver af Holbæk Haveservice. Det har hans medarbejdere i øvrigt også.

- Foråret er altid en travl tid for os. Men vi kan også mærke, at vi har mere at lave nu end for to-tre år siden. Der er flere, der får lavet nye projekter, for eksempel at få lagt nye fliser på terrassen, forklarede Ivan Hansen.

Tømrermester Rasmus Henriksen, Hønsinge, laver også terrasser i øjeblikket, og han har en del sommerhusejere på kundelisten.

- Vi kan godt følge med. Jeg synes, efterspørgslen er på et meget passende niveau i øjeblikket, sagde Rasmus Henriksen.