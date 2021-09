Den planlagte kanal i den sydlige del af Blegstrædehagen (tv.) skal forbinde den gamle havn (forrest) med den nye havn, som ligger langs Krags Brygge med blandt andet højhuset. Til venstre er det Skudelauget Sydvest, som får lov at blive liggende. Foto: Per Christensen

Nøjes med én bro over ny kanal

Holbæk - 09. september 2021 kl. 12:11 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Der er lagt op til, at der sker enkelte ændringer i lokalplanen for Blegstrædehagen på Holbæk Havn.

Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg indstillede tirsdag til den videre behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at lokalplanen vedtages.

Forslaget til lokalplanen har været i høring, og det er i flere høringssvar tilkendegivet, at den ene af de to broer over den planlagte kanal ikke er nødvendig. Kanalen skal forbinde den gamle havn og den nye havn, og skal løbe i den sydlige del af Blegstrædehagen.

Det er den vestlige af de to foreslåede broer, som nogle af høringssvarene foreslår udeladt, ligesom det blev nævnt på borgermødet om planen i juni. Der er foretaget tekniske vurderinger af adgangsforholdene til beddingerne med videre, og konklusionen er, at den vestlige bro kan udelades.

Det har klima- og miljøudvalget fulgt i sin indstilling. Der vil i den østlige side af kanalen - over mod Krags Brygge - stadig være en bro, så den kørende trafik kan komme over på hagen.

Færre parkeringspladser Desuden har klima- og miljøudvalget indstillet, at der i første omgang alene etableres parkeringspladser nord for Nationalmuseets bygning. Der er i forslaget også indtegnet parkeringspladser vest for bygningen, men det areal kan i stedet anvendes til rekreative formål, påpeger formanden for klima- og miljøudvalget John Harpøth (DF).

Udvalget har indstillet, at behovet for flere parkeringspladser evalueres løbende.

I nogle af høringssvarene er det også foreslået, at en vandtrappe ved kanalen kunne udgå, hvilket administrationen også indstillede. Her indstiller klima- og miljøudvalget dog, at trappen skal være et element i det rekreative miljø.

Forslaget til den nye lokalplan tager afsæt i den dispositionsplan, som indgår i helhedsplanen for Holbæk Havn, som kommunalbestyrelsen vedtog i december 2019.

Anlæggelsen af kanalen mellem de to havnebassiner er skønnet til at ville koste cirka 30 millioner kroner.

Foruden kanalen skal Blegstrædehagen med lokalplanen sikres en maritim profil. Området skal fremstå åbent og invitere til ophold og oplevelser for byens borgere og besøgende.

Der bygges videre på de initiativer, der er sat i gang omkring de to havnehaller, hvor henholdsvis Kystlivcentret og Nationalmuseet holder til.

Der åbnes desuden for, at hagen kan anvendes til en række publikumsorienterede formål og servicefunktioner som café, bogcafé, restaurant og parkering.

Skudelav bliver liggende Desuden havde klima- og miljøudvalget også et punkt om fremtiden for Skudelauget Sydvest. Lavet har hjemsted på den sydvestlige spids af Blegstrædehagen.

På udvalgsmødet i august havde repræsentanter for lavet foretræde for udvalget. Baggrunden for ønsket om et møde med udvalget var, at der i foråret var forslag fremme til effektiviseringer på udvalgets område.

Et af forslagene var at opsige benyttelsesaftalen med Skudelauget Sydvest, som betaler et meget lavt beløb. Dermed kunne området anvendes til ekstra bådpladser, som kunne udlejes til markedsprisen og dermed give flere indtægter til kommunen. Dette og andre forslag til effektivisering blev dog ikke gennemført.

Mødet blev alligevel gennemført i august, og i tirsdags havde udvalget punktet på som en drøftelsessag. Her blev det protokolleret, at udvalget tager en dialog med skudelavet om områdets anvendelse med videre, det udvalget også fremadrettet ser skudelavet placeret, hvor det er nu.

- Vi sender det signal, at vi jager dem ikke ud. Men vi vil have en dialog om, om der er noget, der kan gøres anderledes, siger John Harpøth.

