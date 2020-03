Hjulene på bussen drejer rundt, rundt, rundt. På lørdag klokken 9.30 er det igen muligt at komme til digital børnekoncert på Thor Blauner Clausens Facebookside Thor Blauner - musik.

Nøj – de små synger med Thor

Holbæk - 26. marts 2020 kl. 17:25 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hjemmeramte børnefamilier får en hjælpende hånd af pædagog og musiker. Er tiden for lang, og ideerne opbrugte, så tune ind på Thor Blauner – musik på Facebook.

Ved premieren var publikum begejstret og mange flere end normalt, når Thor Blauner Clausen samler børnehaven Elverhøjs børn i Holbæk til fredagssamling.

Så på lørdag gentager han sin live-koncert ”de små synger” for de 0-6-årige fra sin stue i Holbæk.

Den første koncert på cirka en halv time nærmer sig nu de 4000 visninger, og kommentarerne er entydige.

Mange tak siger forældre, der kan fortælle om glade, hoppende, syngende og dansende børn hjemme i stuerne. Lige det, der er Thor Blauner Clausens mål med de gratis koncerter.

-Jeg er meget overrasket over de mange tilkendegivelser. Derfor bliver der også en koncert på lørdag den 28. marts klokken 9.30, lover han.

Efter den første uge med lukkede daginstitutioner og mange alvorlige ord i medierne er der brug for noget positivt, underholdning og genkendeligt, mener han.

-Vi plejer at have fredagssamling i børnehaven Elverhøj, det overfører jeg til Facebook, og der kom også mange reaktioner fra ”mine” børn. Det var anderledes, men sjovt at prøve at sidde alene og lade som om, der sidder børn omkring mig, bemærker Thor Blauner Clausen.

Der manglede børnenes stemmer og fagter, det skulle han se for sig. Derfor glæder han sig til at vende tilbage på job og kunne holde en koncert sammen med børnene.

Han behøver ikke bekymre sig om børnenes reaktioner at dømme ud fra de mange kommentarer på Facebook. Der er blevet sunget og skrålet med både af børn og deres forældre, mens hjulene på bussen drejer rundt og rundt, de fem aber bliver spist af krokodillen, og mors numse slår store prutter.

Han har selv to børn, hvor den yngste gerne vil spille musik sammen med far. Så måske er der næste gang Thor Blauner featuring sønniken på fem år.

Og får de voksne ikke nok, bliver der også en digital livekoncert på cirka en time fredag den 27. marts klokken 20. Det bliver nummer to, den første blev en succes, igen med flere publikummer end normalt for eksempel på Café Svanen i Holbæk.

-Jeg er også hjemsendt, og mine musikaftaler er alle aflyst frem til maj. Jeg kan bidrage med stuekoncerter, der kan ses live eller senere i en tid, hvor vi alle er bænket foran skærmen og er sammen hver for sig, fastslår Thor Blauner Clausen.