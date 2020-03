Klasselokalerne vil fra på mandag være helt tomme, da folkeskolerne ligesom daginstitutionerne lukker. Dog vil der være nødpasning på alle matrikler. Foto: Allan Nørregaard

Holbæk - 13. marts 2020
Nødpasning på alle matrikler
Af Christina Quist

Selvom alle daginstitutioner og folkeskoler i Holbæk Kommune lukker på mandag og 14 dage frem, er der ingen grund til at gå i panik, hvis man som forælder arbejder i en kritisk funktion på sundhedsområdet, i politiet eller ikke har venner og bekendte, der kan passe ens barn.

I Holbæk Kommune vil der nemlig blive etableret nødpasning i alle dagtilbud og på alle skoleafdelinger, så børnene kan blive passet på den matrikel, som de kender og har deres hverdag.

Nødpasningen gælder for børn i alderen nul til ni år inden for den normale åbningstid. Det oplyser Lene Magnussen, som er direktør i Holbæk Kommune og er ansvarlig for blandt andet børneområdet.

Fra kommunens side henstiller man til, at man som forældre gør alt, hvad man kan for at indrette sig på en sådan måde, at man kan holde sit barn hjemme og selv søger for at finde pasning, da det handler om at begrænse smitten af coronavirussen.

- Nødpasningen gælder i de tilfælde, hvor man slet ikke har andre muligheder. Det skal være absolut nødvendigt, understreger Lene Magnussen.

I sommerferien plejer kommunen at samle børnene i dagtilbud og skole/SFO i fælles pasningsordninger på få matrikler.

Det bliver der altså noget af i dette tilfælde, da man fra kommunens side ønsker at minimere smittespredningen. Og derfor tilbydes børnene pasning på den sædvanlige matrikel, de kender.

Undervisning fortsætter Torsdag aften slog Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på et pressemøde fast, at forældrene på dagtilbudsområdet ikke skal forvente at få penge tilbage, selvom de betaler for pasning i de kommende to uger. Det handler blandt andet om, at der stadig er pædagoger, der skal have løn.

Hun sagde også, at de kommende to ugers lukning ikke skal ses som en ferie for skolebørnene. Udgangspunktet er nemlig, at undervisningen fortsætter, men at den i stedet, så vidt det er muligt, skal foregå online.

Og i Holbæk Kommune forventes det da også, at der fortsat vil foregå undervisning, for eksempel gennem online undervisning, brug af digitale læringsplatforme, læse bøger og hjemmeopgaver, oplyser kommunen på sin hjemmeside.

Forældrene kan holde sig orienteret på Aula, og eleverne kan gøre det samme på MinUddannelse.

Tilmelding nødvendig De forældre, som er omfattet af kriterierne for nødpasning og ønsker at benytte den, skal ifølge Lene Magnussen tilmelde sig til nødpasning.

Dette er allerede blevet meldt ud til forældrene via de platforme, som daginstitutionerne og skolerne i kommunen normalt plejer at kommunikere med forældrene på.

I første omgang gælder tilmeldingen for den kommende uge, og i næste uge kommer der så en ny tilmeldingsrunde for perioden 23. til 27. marts.