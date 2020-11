Nødgenerator sikrer strøm til villaområde efter brand

Natten igennem og onsdag morgen og formiddag har en dieseldrevet nødgenerator sørget for, at en række husstande i Vipperød har lys i lamperne og strøm i kontakterne.

I alt 78 husstande var i nogle timer tirsdag eftermiddag uden strøm efter, at en brand i en transformatorstation på Blommehaven i Vipperød havde medført et strømnedbrud i villakvarteret.

Nødgenerator på hjul

Vestsjællands Brandvæsen fik rimeligt hurtigt slukket branden, og herefter tog energiselskabet Cerius', der har den tekniske opgave med at sikre strømforsyningen i området, over i forhold til at få genetableret strømmen til de 78 berørte husstande.