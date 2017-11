Nisseoptog og julemarked

Lørdag den 25. november klokken 11.00 starter juleoptoget fra Dagli'Brugsens parkeringsplads. Med julemanden i front og alle de ridende nisser, der har lyst til at være med, bevæger man sig sammen med »fodfolket« igennem Mørkøv, for at lande ved den gamle Købmandsgård.

- Vi regner med at »nogen« vil have brug for at få varmen efter at de har gået med i juleoptoget, så smørrebrødet står klar - sammen med gløg og kaffe, tilføjer de.