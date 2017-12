Nikolaj fik en helt fantastik fødselsdagsgave

Nikolaj T. Rasch, deltidsansat hos møbelforretningen My Home i Holbæk Mega Center, har haft et stort ønske om at blive elev i butikken.

- Vi havde i al hemmelighed fået praktikpladskonsulent Susanne Skotte fra ZBC i Ringsted til at komme med en kontrakt onsdag, som vi kunne skrive under som virksomhed, så Nikolaj rigtig kunne overraskes, da han kom på arbejde, fortæller Adam Effersø.

- Han er en rigtig god sælger og godt serviceminded, men det har ikke være muligt før nu at sige ja tak, da vi jo åbnede i april 2017 og lige skal vinde fodfæste i byen igen. Vi er sikre på, at 2018 giver os stor fremgang. Nikolaj har vist et rigtig godt initiativ og går til tingene med et åbent sind. Der var derfor ikke nogen tvivl blandt nogen i virksomheden om, at når vi skulle have en elev, skulle det være Nikolaj, fortæller Adam Effersø.