Artiklen: Niels fik et chok: Fåret manglede hovedet

Niels fik et chok: Fåret manglede hovedet

Da Niels Elmelund Pedersen vender hjem til sin landejendom klokken 18.30 mandag aften, får han sig noget af et chok. På plænen 400 meter nede af markvejen ligger et får og ved siden af ligger fårets hoved.

Ud over det afskårne hoved er begge fårets forben brækkede, og det ligner, at nogle har forsøgt at pelse det.