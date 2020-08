Niels Hausgaard kalder sin nye turné, hvor Rotation i Holbæk var blandt de første stop, for »Genstart« med henvisning til næste et halvt års koncertpause.

Niels Hausgaard tilbage på scenen: - Pesten gik jo også over

Niels Hausgaard glæde ved at være tilbage på scenen efter mere end fem måneders koncert-nedlukning var ikke til at tage fejl af, da han mandag aften gik på scenen i Rotationen i Holbæk, og samtidig fik han med sin muntre indledningsreplik taget toppen af den bekymring, der nok stadig sidder i mange af os, om vi nu er garderet godt nok mod smitte.

- Hvor er det dejligt at være her efter et halvt år, men nogen af jer tænker nok, »åh nej, han har en mundharpe«.

