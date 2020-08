Niels Hausgaard - gæster Holbæk mandag den 24. august. PR-foto: Maria Bjørn.

Send til din ven. X Artiklen: Niels Hausgaard genstarter musiklivet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Niels Hausgaard genstarter musiklivet

Holbæk - 18. august 2020 kl. 20:00 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver på alle måder en genstart, der giver genlyd, når Sidesporets Musikklub i Holbæk nu igen byder til koncert. Den første siden den 8. marts.

Det er lykkedes at få Niels Hausgaard til at dukke op. Det gør han mandag den 24. august på Rotationen. Dermed er koncertpausen slut. For Hausgaard og for musikklubben.

Nu er det så slut med, at Niels Hausgaard holder kæft. »Genstart« hedder den turné, sangeren og entertaineren med de skarpe replikker nu tager ud på.

- Vi har i årevis drømt om at få Niels Hausgaard i musikklubben. Ja altid, Nu er det lykkedes, siger en begejstret Niels Bo Sohl Christensen, leder af Sidesporets Musikklub:

- Lige præcis genstart er jo kodeordet for os efter at have ligget stille i tæt på et halvt år.

Der ventes rift om billetterne, og der bliver ikke mange af dem.

- Vi får - med den corona-sikkerhed, vi foretager - plads til 140 i Rotationen. Alt i alt. Med Hausgaard, hans folk, vores frivillige og publikum, fortæller Niels Bo Sohl Christensen.

Han oplyser, at musikklubbens medlemmer og sponsorer først får tilbudt billetterne.

Koncerten begynder klokken 20, og forud for den er der mulighed for at spise en musikmenu. Folk skal sidde på stolerækker. Der bliver en meters afstand til alle sider mellem de enkelte koncertgæster.

Der laves ensretning med pile, markeres med afstandsmærker, og der sørges også for ekstra toiletter. Rotationen får desuden ny indgang: Via brandtrappen mod nord.