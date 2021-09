Se billedserie De tre ejendomme på Hovedgaden 38 (nærmest) og nummer 40 og 42 i Ugerløse skal måske rives ned for at give plads til en ny dagligvarebutik - måske Netto, måske en anden. Foto: Anders Ole Olsen

Netto siger nej tak til placering

Holbæk - 08. september 2021 kl. 10:36 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det er adskillige års debat om, hvor en ny dagligvarebutik bør placeres i Ugerløse, der måske nærmer sig sin afslutning. Men måske bliver det slet ikke Netto - som ellers i mange år har vist stor interesse for at etablere sig i byen - der kommer til at opføre butikken.

Holbæk Kommunes ­klima- og miljøudvalg indstillede tirsdag, at butikken skal placeres på Hovedgaden 38-42. Sagen skal via økonomiudvalget til endelig beslutning i kommunalbestyrelsen.

Ikke færre end syv placeringer har de seneste år været i spil til en dagligvarebutik nummer to i byen, hvor Dagli'Brugsen er i forvejen.

Placeringen blev diskuteret ved et borgermøde den 18. maj. Her var tre forslag fremlagt, og interessen samlede sig mest placeringen på Hovedgaden 38-42, umiddelbart syd for Dagli'Brugsen.

Placeringen er på samme side af Hovedgaden som Dagli´Brugsen, mens de to andre forslag var på den modsatte side af Hovedgaden.

Ønsket om en butik på Hovedgaden 38-42 blev konfirmeret ved generalforsamlingen i Ugerløse Lokalforum i juni. Der er sendt et brev til Holbæk Kommune, hvor der står, at den samlede bestyrelse indstiller en placering på Hovedgaden nummer 38, 40 og 42.

Klar afvisning fra Netto Salling Group ejer Netto-­kæden, som i knap en halv snes år har kigget på forskellige placeringer i byen. Efter at Ugerløse Lokalforum har foretaget indstillingen af den omtalte placering, er Salling Group blevet forelagt ønsket.

Det er en kortfattet afvisning af placeringen. Det hedder i mailen, at Salling Group ikke kan se en dagligvarebutik på stedet med 1200 kvadratmeter butik, varelevering med 16 meter lange lastbiler og mindst 50 parkeringspladser.

»Derfor bliver det et nej tak fra Salling Groups side. Vi hører meget gerne, såfremt Holbæk Kommune ser ind i andre placeringer i Ugerløse«, lyder svaret.

Det har imidlertid ikke fået medlemmerne af klima- og miljøudvalget til at vakle. Det hedder i protokolleringen efter mødet, at udvalget ønsker at følge anbefalingen fra lokalområdet.

Enighed er betryggende - Det er ret betryggende, at der er enighed i lokalforum. Tidligere har der ikke været enighed i byen, siger formanden for klima- og miljø­udvalget, John Harpøth (DF).

Han peger på, at det er et bredt udsnit af lokalområdet, der peger på placeringen Hovedgaden 38-42.

- Hvis Salling Group gerne vil ligge i Ugerløse, mon så ikke de retter ind? Dét, som Salling Group melder ud, gør ikke indtryk på os. Vi læser, hvad de skriver, men derfra og så til at gå imod dét, som Ugerløse-borgerne siger, er der langt, siger John Harpøth.

Han venter, at Ugerløse Lokalforum går videre til Salling Group med den politiske melding.

- Og hvis det skulle ende med, at man derfra siger nej, ved jeg, at lokalforum er klar til at gå videre med forhandlinger, siger John Harpøth.

Det kan dermed måske blive en anden dagligvarekæde end Netto, der får chancen for at komme til Ugerløse, hvor der kører en halv snes tusind biler gennem byen dagligt.

Skolen bliver berørt Ejendommen på Hovedgaden 42 ejes af Holbæk Kommune og er en del af Ugerløse Skole, kendt som Forskolen. Hvis det ender med en dagligvarebutik på stedet, bliver der behov for en ombygning i form af en ny hovedindgang til skolen samt et nyt fysiklokale og eventuelt støjdæmpende foranstaltninger.

Skoleledelsen på Ugerløse Skole har ifølge lokalforums brev nikket ja til placeringen, dog med bekymring for støj og visuelle gener.

Ejendommene på Hovedgaden 38 og 40 er i privat eje, og der er option på køb af dem til det nye formål.

