Det var ombord på Odsherredsbanens tog mellem Holbæk og Nykøbing, at de to mænd overfaldt i alt fire passagerer.Foto: Marianne Nielsen

Nettet strammes om overfaldsmænd

Holbæk - 20. juli 2021 kl. 10:59 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Politiet leder stadigvæk efter de to yngre mænd, som natten til mandag overfaldt flere passagerer i toget på Odsherredbanen.

I første omgang lykkedes det dem at stikke af fra politiet, men nettet er begyndt at stramme omkring dem.

Martin Bjerregaard, der er kommikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, fortæller, at politiet allerede har modtaget flere henvendelser fra borgere, der har set de to unge mænd i anden sammenhæng, eller som mener at genkende dem.

- Vi fik blandt andet en henvendelse fra en borger, som kunne fortælle lidt mere om deres færd tidligere på aftenen. Han kunne således genkende den ene af dem på fodboldtrøjen. Vi mangler også at afhøre de to piger, som blev overfaldet i første omgang, og så skal vi have set videoptagelserne fra toget igennem, fortæller Martin Bjerregaard.

De to efterlyste mænd befandt sig på toget mod Nykøbing ved midnatstid natten til mandag.

Her overfaldt de af endnu ukendte årsager to piger på henholdsvis 14 og 15 år, og da to andre mænd forsøgte at komme pigerne til undsætning, blev disse også overfaldet.

På grund af uroen valgte lokomotivføreren at standse toget, der kom til at holde på strækningen mellem Tuse og Mårsø.

Her sprang de to overfaldsmænd af toget og løb fra stedet.

En hundepatrulje kunne efterfølgende følge deres spor over 3,5 kilometer gennem blandt andet kornmarker, men inden de to mænd kunne anholdes, lykkedes det dem at hoppe ind i en ventende bil, der kørte tilbage mod Holbæk i høj fart.