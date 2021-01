Nekrolog: Cykelfotografen der gik på efterløn og blev forfatter

Som 10-årig sprang Karl Stephan Christoffersen på cyklen med sit fotografiapparat, når sirenerne lød i Viborgs gader. Billederne af ulykker og ildebrande solgte han til aviserne for otte kroner stykket - det var mange penge for en knægt i 1950'erne. Han elskede at fotografere, og interessen for spænding fulgte med, da han blev journalist på politiredaktionen i Thy.