Nej til skrottede vacciner

Holbæk - 22. maj 2021 kl. 12:37 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

Corona-vaccinerne fra AstraZeneca og Johnson & Johnson er som bekendt ikke længere en del af det danske vaccinationsprogram mod Covid-19.

Årsagen er, at de i sjældne tilfælde kan føre til alvorlige bivirkninger med blodpropper og få blodplader.

Men torsdag trådte en ny bekendtgørelse i kraft, der betyder, at en privat leverandør kan administrere opgaven med at vaccinere de borgere, der gerne lægger overarm til et stik med en af de to vacciner.

Og fredag meldte Sundhedsministeriet så ud, at der er indgået en aftale med firmaet Practio, der forventer at give de første stik med de skrottede vacciner i den kommende uge.

Fredag var der ifølge Practio 20.000 danskere, der havde skrevet sig op til at få en af vaccinerne.

Dagbladet Nordvestnyt har været en tur på gaden i Holbæk midtby for at høre nogle af borgerne her fra området, om de vil springe den officielle vaccine-kø over og lade sig vaccinere med AstraZeneca eller Johnson & Johnson.

Selvom flere af dem, Nordvestnyt talte med, mener, det er rigtigt at give folk muligheden for at få vaccinerne, var der dog ingen af dem, der selv ville tage imod tilbuddet.

Irina-Joana Constantinescu og Antonia Bornand Hass Henholdsvis 19 og 18 år, bor i Hagested og Tølløse. Begge er nybagte IB-studenter:

- Jeg vil ikke have dem på grund af bivirkningerne. Jeg venter, til det bliver min tur. Min far overvejer at få den fra Johnson & Johnson, fordi han har astma. Men ellers kender jeg ingen, der vil have den, siger Irina-Joana Constantinescu, der får opbakning af sin veninde.

- Jeg vil heller ikke have dem, fordi jeg har hørt om bivirkningerne. Det er fint, at man kan give dem til min forældres generation, men vi hører jo til den aldersgruppe, hvor man mener, bivirkningerne rammer. Jeg er bekymret for at blive smittet, fordi jeg gerne vil passe på min familie, men jeg vil stadig ikke tage de vacciner, siger Antonia Bornand Hass.

Michael Mow 40 år, Holbæk, indehaver af Sneaker Snob i Holbæk:

- Jeg har ikke overvejet at få en af de to vacciner, men jeg synes, det er en fremragende idé, at folk kan vælge at få dem. For jeg kan ikke se, hvorfor vacciner af den kaliber skal smides ud. Og ved at lade folk få dem, kan vi komme videre i teksten, og det er der i den grad brug for, siger Michael Mow. - Jeg venter, til det bliver min tur. For mig handler det ikke om bivirkningerne, dem er jeg overhovedet ikke bekymret for. Men jeg mener, der er nogle, der har mere brug for de vacciner end mig.

Augusta Sørensen 32 år, Jyderup, kunstner:

- Jeg har overhovedet ikke overvejet at få en af de to vacciner. Jeg er ikke glad for vacciner generelt, selvom både jeg og mine børn er blevet vaccineret, som man skal. Jeg synes, det er fint, at de ældre og skrøbelige kan vælge den til. Men jeg venter og ser, hvad der sker, siger Augusta Sørensen.

- Tiden må vise, om jeg vil tage en af de andre, når jeg bliver indkaldt. Det, der taler for, at jeg lader mig vaccinere mod corona, er, at vi er et samfund, og vi skal alle have den, hvis det skal hjælpe. Det, der taler imod, er min feeling (følelse, red.) i maven. For jeg synes, det er farligt, lige meget hvilken vaccine, der er tale om.

