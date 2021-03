Et areal syd og øst for Butterup er i forslaget til Region Sjællands råstofplan fortsat udlagt som interesseområde og dermed mulig ramme om grusgravning i fremtiden.

Nej til grusgrav - ja til naturpark

I en længere årrække har et område ved Butterup været udlagt som interesseområde i Region Sjællands råstofplan. Det betyder, at der måske senere kan blive tale om at anvende området til grusgrav.

Selv om det ikke ser ud til at være sådan lige om hjørnet med den mulige grusgrav, så ser en stor del af lokalbefolkningen gerne, at arealet tages ud af råstofplanen som interesseområde. De ønsker klarhed over, om der skal graves eller ej.