Et forslag om, at der skulle kunne bygges boliger på en cirka 176.000 kvadratmeter stor grund ved Stehusvej, ejet af Jehovas Vidner, er faldet til jorden, efter at syv af otte partier i Holbæk Kommunalbestyrelse har indgået aftale om at pille forslaget ud af kommuneplanen. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Nej til boliger på Jehova-grund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nej til boliger på Jehova-grund

Holbæk - 18. august 2021 kl. 13:38 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Et stort flertal af partierne i Holbæk Kommunalbestyrelse har indgået aftale om at pille forslaget til et større boligbyggeri ved Stenhusvej i Holbæk ud af kommuneplanforslaget. En udvikler har ønsket at kunne bygge boliger på i alt omkring 33.000 bruttoetagemeter. Det ville svare til cirka 330 boliger.

I forbindelse med høringsperioden vedrørende forslaget til en ny kommuneplan er der fra beboere i området kommet en lang række indsigelser mod forslaget. De ønsker ikke et boligbyggeri på grunden, eller i hvert fald ikke det omfang, der var lagt op til.

Det er anpartsselskabet Holbæk Have ApS med Henrik Hansen, Vipperød, som direktør og hovedejer, der har indgået en betinget købsaftale med Jehovas Vidner om at købe den 76.165 kvadratmeter store grund, som ejes af Vagttårnets Bibelselskab- og Traktatselskab (Jehovas Vidner).

Aftale med syv af otte partier Ifølge det forslag til en ny kommuneplan, der har været fremlagt i høring, skulle der på visse dele af grunden kunne bygges i op til seks etager. I det reviderede forslag, som Holbæk Kommunes administration havde lagt frem til behandling i økonomiudvalget i dag, onsdag, var den maksimale højde reduceret til fire etager.

Men forud for mødet i økonomiudvalget blev det på Facebook-siden for Socialdemokratiet i Holbæk oplyst, at S-gruppen i kommunalbestyrelsen havde drøftet sagen og ville foreslå, at punktet om boligbyggeri på grunden ikke skulle med i den endelige kommuneplan. Onsdag formiddag var der kommet en tilføjelse om, at syv partier er gået sammen om at pille området ud af kommuneplanen.

Det er Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF, Konservative, Radikale, Lokallisten og DF. Dermed står kun Venstre uden for aftalen.

Den endelige beslutning om kommuneplanens vedtagelse træffes i kommunalbestyrelsen onsdag den 25. august. Men med meldingen om aftalen, der omfatter syv ud af otte partier, kan der ikke være tvivl om, hvordan sagen ender.

Kommuneplanen skulle egentlig have været vedtaget i juni, men økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til efter sommerferien.

Skal sikre natur i byområder I skrivelsen på Socialdemokratiets Facebook-side står der blandt andet, »Vi mener, det vil være forkert at etablere boliger i et af byens åbne områder. Vi er i gang med en grøn omstilling i Holbæk Kommune, og vi skal sikre, at der også er udearealer og natur i byområdet til vores børn og børnebørn. Desuden er der stor forskel på at etablere boliger i et randområde og midt i et eksisterende boligområde. Naturligvis skal vi trække tilflyttere til Holbæk, men det må ikke ske på bekostning af de borgere, der i forvejen bor i vores by, og der er tvivl om, at flere boliger i Stenhus Syd vil forringe dagligdagen for dem, der bor i området i forvejen: De mister grønne, rekreative arealer, og den i forvejen store trafikmængde i området vil blive end mere udtalt«.

Desuden peges der på, at der allerede flere andre steder er gang i projekter, der tilsammen betyder op mod 3000 nye boliger i Holbæk by.

»Med andre ord: Der er en meget stor byudvikling i gang i Holbæk, så Socialdemokratiet ønsker ikke at presse et byggeri i Stenhus Syd igennem, der vil generere yderligere trafik, være til gene for områdets beboere og fjerne et af Holbæks mange grønne åndehuller«, skriver Socialdemokratiet på Facebook.

V: Byggeri i op til to etager Venstre står altså uden for aftalen om at pille området ud af kommuneplanen. Partiet foreslår, at den maksimale bygningshøjde skulle sættes ned til to etager, sådan som det er tilfældet i nogle af de øvrige boligområder omkring Stenhusvej.

- Vi læser ikke høringssvarene sådan, at man ønsker at få pillet området ud. Det er mest højden, der omtales. Og vi ville også sørge for at få indarbejdet nogle grønne arealer i området, siger Søren Stavnskær, der er medlem af økonomiudvalget sammen med Venstres gruppeformand Camilla Hove Lund.

Også den øgede mængde trafik, der ville komme med flere boliger, er nævnt i nogle af høringssvarene.

- Som daglig bruger af Stenhusvej, kan man konstatere, at køerne ikke skyldes biler fra sidevejene. Trængslen er der i relativt kort tid. Og forholdet med de få ekstra biler, der ville komme med nye boliger, kunne man afdække i forbindelse med mobilitetsplanen. Hvis der gang på gang bliver peget på steder, som bliver pillet af, så er det ikke sjovt at være udvikler, siger Søren Stavnskær.

Med mobilitetsplanen henviser han til, at kommunalbestyrelsen er på vej til at afsætte midler til at få udarbejdet en plan, som skal indtænke de mange nye boliger og omdannelsen af Holbæk Havn, stationsområdet samt udbygningen af Holbæk Have med mere.

relaterede artikler

Kommuneplan: Nej til højhuse og trafikkaos 02. juni 2021 kl. 12:21

Borgere i oprør mod kommuneplan 02. juni 2021 kl. 12:21

Flertal går imod højt byggeri 15. april 2021 kl. 12:25