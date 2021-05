Nej til at sende flygtninge retur

Onsdag eftermiddag er der arrangeret en demonstration i Holbæk mod inddragelsen af opholdstilladelser til syriske flygtninge. I 20 andre byer landet over afvikles der ligeledes demonstrationer mod at sende syrere tilbage til det, der betegnes som Assads brutale regime.

- Lidt over klokken 16.30 går turen i samlet flok op til Torvet på Ahlgade, ved den gamle sparekasse-filial. Her vil der være en lille scene med talere og musik, fortæller Uffe Sten-Nielsen, Holbæk, som er en af arrangørerne.

Syriske familier er venner

Da han i 2015 boede på Orø, var han med til at stifte en lokal afdeling af Venligboerne, og i den forbindelse lærte han to syriske flygtningefamilier at kende, og de er i dag hans venner. Repræsentanter fra de to familier vil være blandt talerne på onsdag.