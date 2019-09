Se billedserie Vibeke Christensen mener, at det ikke burde være obligatorisk med besøg i en moske, når der er restriktioner til påklædningen. Den holdning betyder, at hun står for fravær, den dag holdet var på besøg i Tyrkisk Islamisk Kultur- og Undervisningcenter i Holbæk. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Nej til at at tildække sig på moskebesøg gav fravær Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nej til at at tildække sig på moskebesøg gav fravær

Holbæk - 18. september 2019 kl. 12:01 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En studietur til den lokale moske i Holbæk er blevet en principsag for 24-årige Vibeke Christensen, der går på Nordvestsjællands HF-VUC. Hun nægtede at deltage, fordi der var krav om ikke at bære alt for korte shorts, nederdele og trøjer uden ærmer. Det betyder, at hun nu står med fravær den pågældende dag.

- Jeg synes, sagen er håndteret usmidigt. Jeg mener, det er min ret at sige fra over for tvang, der går ud over min personlige frihed og alt, hvad jeg tror på. Ingen skal pådutte mig en påklædning, fastslår Vibeke Christensen, Holbæk.

Hun går på andet år på hf og afviser, at det er en politisk udmelding, selv om sagen er taget op af Dansk Folkeparti lokalt.

- Jeg var taget med, hvis der ikke var krav om tildækning. Jeg mener ikke, besøget burde være obligatorisk, når der er restriktioner til påklædning. Jeg vil ikke underkaste mig sharialoven, understreger Vibeke Christensen.

I stedet burde det have været et valg, om man ville deltage eller lave en opgave om islam i samme tidsrum, Men først halvanden uge efter fik hun at vide, at hun kunne lave en skriftlig opgave og få slettet fraværet.

- Nu skal jeg bruge ekstra tid, det er ikke en ordentlig løsning i mine øjne, og jeg har ikke umiddelbart tænkt mig at aflevere. siger hun til Nordvestnyt onsdag.

Forslaget om den skriftlige opgave kom efter samtale og meningsudveksling mellem Vibeke Christensens far Claus Pedersen og VUC's rektor Pernille Brøndum.

- Vi har ikke sådan et stående tilbud til studerende, som vælger ikke at deltage i en undervisning. Men i enkelte tilfælde er en skriftlig opgave en mulighed. Der har før været besøg i moskeen uden problemer. Som organisation kom det bag på os, at det var et problem, og jeg skulle have tid til at tænke over, hvordan vi kom hinanden i møde, forklarer Pernille Brøndum.

Studerende skal være studieaktive, og der er fremmødepligt også til ekskursioner.

- Men vores studerende er voksne mennesker, der kan have grænser, og så kan en afløsningsopgave være løsningen. Men udgangspunktet er, at alle deltager. Det er ærgerligt, hvis studerende i stigende grad fravælger ekskursioner, som er en vigtig del af undervisningen, bemærker hun.