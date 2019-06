Nej tak til ekstra bro-penge

Tilbage i april besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen at bevillige16 millioner kroner til finansiering af en ny bro i samarbejde med Banedanmark. Efter den beslutning har Banedanmark dog gjort det klart, at man mener, Holbæk Kommune skal bidrage med flere penge, nærmere bestemt 12,1 millioner kroner. Det skyldes, at Banedanmark har nogle interne retningslinjer for anlægsbudgetter, som kræver, at der bliver regnet med en post på 50 procent til uforudsete udgifter. Og den post mener Banedanmark, at Holbæk Kommune alene skal stå for. Men det er politikerne altså uenige i.

For det er administrationens opfattelse, at Banedanmark i givet fald må afholde omkostningerne til at nedlægge broen, mens Banedanmark omvendt mener, at kommunen skal afholde omkostningerne. Banedanmark har varslet, at man vil anlægge en retssag for at få afklaret spørgsmålet om, hvem der skal betale for at nedlægge eller forhøje den nuværende bro, hvis der ikke bliver fundet en løsning. Broen skal enten fjernes eller forhøjes på grund af den kommende elektrificering af Nordvestbanen.