Nej tak til dyre advokatregninger

Holbæk - 03. april 2020 kl. 13:16 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hensynet til brugerne af sportsbyen vejede tungt, da Holbæk Kommune indgik forlig med Fonden Holbæk Sportsby.

- Vi har måttet træffe et svært valg mellem et langvarigt, usikkert men helt sikkert dyrt juridisk efterspil eller en aftale, hvor alle bøjer sig mod hinanden til gavn for borgerne i Holbæk Kommune, forklarer borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) i pressemeddelelsen om forliget og fortsætter:

- Men der er ting, vi skal have bragt i orden i sportsbyen. Det dur ikke, at mennesker med handicap har svært ved at komme til træning på atletikstadion. Det dur heller ikke, at små fodboldspillere skal gå 15 minutter for at komme på toilettet. Så vi har valgt at bruge pengene og energien på sportsbyen og borgerne i stedet for på dyre advokatregninger.

Branche-ekspertise Som makker i forhandlingerne havde hun Søren Stavnskær (LA), som har haft en tredobbelt rolle.

Fire år med sportsbyen April 2016: Et flertal i Holbæk Byråd vedtager sportsbyen. For stemmer Venstre undtagen Willy Lisby, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Inge Riis Langseth og Finn Nielsen (begge DF).

September 2016: Første spadestik på sportsbyen.

Oktober 2018: Første melding om forsinkelse: Sportsbyen bliver ikke færdig til nytår, men 22. februar 2019.

Januar 2019: Anden melding om forsinkelse: Ny dato er 7. maj.

April 2019: Tredje melding om forsinkelse: »Før eller efter sommerferien«.

30. maj 2019: Sportsbyen tages i brug.

21. juni 2019: Officiel indvielse.

Hele 2019: Kommunen og Fonden Holbæk Sportsby fremsætter krav mod hinanden.

3. april 2020: Kommunen og Fonden Holbæk Sportsby indgår forlig.

Med hans deltagelse var den borgerlige opposition i kommunalbestyrelsen med i de centrale forhandlinger.

Stavnskær hører desuden til den politisk noget mere spredte gruppe af sportsby-­kritikere.

Og sidst, men ikke mindst kunne Søren Stavnskær, som driver et temmelig stort elektrikerfirma, bidrage med sin personlige viden og erfaring fra mange opgaver i store byggerier.

Det hvide ud af øjnene Søren Stavnkær er ikke i tvivl om fornuften i at vælge forlig frem for strid:

- Det er yderst sjældent, der kommer noget godt ud af de juridiske slagsmål om et større byggeri. Det koster altid det hvide ud af øjnene, der er sjældent en klar vinder, og der er altid en taber. I det her tilfælde vil det - ud over bygherre og entreprenør - også gå ud over borgerne og brugerne, forklarer Søren Stavnskær i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Så når sportsbyen nu står der, så mener jeg også, vi har et ansvar for at bruge midlerne bedst muligt. For mig sker det ved at få byggeriet til at blive færdigt og få sportsbyen til at fungere. Derfor anser jeg faktisk aftalen for at være helt nødvendig.

En forløsning Hos kommunens forligspartner, Fonden Holbæk Sportsby, er man også glad for forliget.

- Som frontløbere på et kompliceret og vanskeligt samarbejde med Holbæk Kommune er det en forløsning, at vi nu alle kan se frem til en fortsat frugtbar udvikling af Holbæk Sportsby, siger bestyrelsesmedlem i Fonden Holbæk Sportsby Klaus Rasmussen.

Han peger på, at sportsbyen allerede er en succes hos brugerne: - Sportsbyen er en vision, der har skabt national opmærksomhed, og som allerede er blevet et lokalt tilløbsstykke for tusindvis af borgere fra hele Holbæk Kommune, tilføjer Klaus Rasmussen.

Godt for alle parter Fondens pengeinstitut og garantistiller er Sparekassen Sjælland-Fyn, som også har været ind over aftalen. Og her har administrerende direktør Lars Petersson ros til parterne, fordi de valgte at indgå en aftale.

- Det er en god aftale for Holbæk Kommune, Holbæk Sportsby samt de mange brugere og foreninger. Dermed sikrer vi en stærk udvikling af det visionære projekt, der netop er kåret som Årets idrætsanlæg 2020, siger Lars Petersson i pressemeddelelsen om sportsbyforliget.

Brug for samarbejde Når både fonden og sparekassen begge taler fremtidsrettet om udvikling af sportsbyen, er det ikke bare store ord.

For samarbejdet mellem kommunen og fonden er ikke kun her og nu. Fonden Holbæk Sportsby har kontrakt på at drive sportsanlægget de næste 20 år.

Både fonden og kommunen har derfor en stærk langsigtet interesse i, at samarbejdet fungerer.