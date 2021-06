Se billedserie Tidligere kørte Viktorija Maskolaitiené ud til kunderne og ordnede negle, nu har hendesa klinik RVR Charme hjemme på Stenhusvej 7. Foto: Jette Bundgaard.

Negletekniker med mange diplomer

Holbæk - 29. juni 2021 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Viktorija Maskolaitiené har mange års erfaring i forskellig negleteknikker. Hun har siden september haft klinik på Stenhusvej 7.

Viktorija Maskolaitiené har efter nogle år med negleklinik på privatadressen og tilbud om at køre hjem til folk og ordne deres negle, samlet aktiviteterne på Stenhusvej 7. Her har hun indrettet en lys og venlig klinik, som hedder RVR Charme.

Hele den ene væg i klinikken er prydet med diplomer, som bevis på de mange neglekurser, Viktorija har deltaget i, siden hun var 18 år gammel. Viktorija er også uddannet underviser i negleteknikker.

Viktorija Maskolaitiené kom til Danmark fra Litauen for seks et halvt år siden, for at hjælpe sin søster, som var gravid.

Familiesammenholdet er tæt, så Viktorija valgte at blive. Hun havde flere uddannelser med i bagagen og kan foruden negletekniker også kalde sig udlært konditor og fødevarekontrollant.

- Overordnet set er jeg perfektionist med alt, hvad jeg laver, forklarer Viktorija, som valgte at gøre smukke negle til sin levevej frem for de andre erhverv. - Jeg startede med at lave negle på venner og bekendte her i Danmark, og siden blev det til mit erhverv.

Viktorija havde tidligere klinik i Ølstykke, og kunderne kommer nu langvejs fra til Holbæk - fra blandt andet København og Roskilde. Indimellem aftalerne i kundebogen passer Viktorija sine studier på VUC, hvor hun startede efter sprogskolen. Det går fint med det danske, men Viktorija ønsker sig flere danske kunder, for selv om hun har et godt kundegrundlag, vil hun med sine egne ord 'gerne tale dansk hele dagen.'

Til de neglebehandlinger, som tilbydes i RVR Charme, er blandt andet flotte negle med Shellak. - Shellak er en blanding af gele og neglelak, der giver en stærk og holdbar lak, som holder sig pæn uden at krakelere, forklarer Viktorija. Hun fortæller, at pastelfarver er mest in her om sommeren, og at mange også er glade for en Shellac-behandling med hvid kant.

I Viktorijas webshop sælges der negleprodukter til professionel brug i hele Danmark og Europa. Der tilbydes et stort udvalg af kvalitets negleprodukter, ca. 150 forskellige såsom sortiment af gelnegler, polygel, gelpolering, gel neglelak, børste sæt med mere. Viktorija er åben over for forslag og idéer til nye produkter, som hun kan optage i sortimentet.

Der er mere info på: www.rvrcharme.dk.