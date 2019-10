Brugere af Banehuset i Jyderup har som brugere i Kig Ind i Holbæk været nervøse for, om deres værested skulle lukke eller beskæres. Det sker ikke, Banehuset og Kig Ind er som andre forebyggende kan-opgaver bevaret i et budgetforlig. Foto: Peter Andersen

Nedskæringer på væresteder droppet

I budgetforliget mellem S, DF, SF, LL og EL overlever værestederne Kig Ind i Holbæk for borgere med udviklingshæmning, Banehuset i Jyderup og Kasernen i Holbæk for psykisk skrøbelige sammen med Familiekursuscentret og En God Start for udsatte familier.

