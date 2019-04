Se billedserie Sådan så muren ud efter nedrivningen af Jernbanevej 3 sidste år og inden ejeren af nummer 5, der huser værtshuset Diligencen, for egen regning fik dækket af. Foto: Palle Mogensen

Nedrivning af brand-ruin ender i retten

Holbæk - 06. april 2019 kl. 08:03 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er sket flere overtrædelser af byggeloven i forbindelse med nedrivningen sidste år af ejendommen Jernbanevej 3 i Holbæk, der havde stået som en ruin siden en brand i oktober 2013.

Det mener i hvert fald anklagemyndigheden, der har rejst tiltale mod ejendommens ejer, selskabet Nygade 17 ApS efter, at Holbæk Kommune i efteråret meldte selskabet til politiet.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Sagen skal for retten i Holbæk fredag i næste uge.

Først og fremmest er ejerselskabet tiltalt for at have overtrådt Holbæk Kommunes nedrivningstilladelse, der blev givet 2. februar sidste år.

Ifølge tilladelsen må muren ind til naboejendommen Jernbanevej 5, der huser værtshuset Diligencen, ikke rives ned, fordi muren samtidig er naboejendommens ydervæg.

Men som Nordvestnyt tidligere har fortalt blev muren ikke desto mindre alligevel blevet revet ned, og Nygade 17 ApS har ifølge anklageskriftet ikke lavet det nødvendige arbejde for at sikre væggen mod at falde sammen og dermed undgå, at der opstår fare for beboerne eller andre personer i bygningen på Jernbanevej 5.

Nedrivningen af Jernbanevej 3 skete i maj sidste år, og i oktober gav Holbæk Kommune så Nygade 17 ApS, der har adresse på Jernbanevej 3, påbud om inden en uge at bringe gavlvæggen ind til nummer 5 i forsvarlig stand.

Det skete ikke, og dermed skred Holbæk Kommune til den politianmeldelse, der nu har ført til, at nedrivningssagen ender i retten.

Her vil anklagemyndigheden have Nygade 17 ApS idømt en bøde for at overtræde byggeloven, og samtidig vil man have retten til at idømme fortløbende tvangsbøder, indtil væggen er bragt i orden.

Rasmus Carlsson er med i ejerkredsen af ejendommen Jernbanevej 5 med Diligencen, men han har ikke stor tiltro til, at naboen bringer tingene i orden.

- Vi har selv betalt for at få væggen dækket af, så der ikke trænger vand ind i den, og det har kostet os 30.000 kroner. Jeg tvivler på, at vi får de penge igen, siger Rasmus Carlsson til Nordvestnyt lørdag.

Avisen har uden held forsøgt at få en kommentar fra Janny Larsen, der er ejer og direktør, i det tiltalte selskab Nygade 17 ApS.

