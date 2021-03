Se billedserie Lotte Riisholt har indspillet sit nye album i Sverige hos sin kollega Stefan Kardebratt. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Nedlukning udløste niende album Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nedlukning udløste niende album

Holbæk - 05. marts 2021 kl. 07:33 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Den lokale dansktop-stjerne Lotte Riisholt har haft et usædvanligt år. De omkring 110 årlige spillejob blev med et slag til nogle sporadiske jobs, og inden jul lukkede Danmark som bekendt helt ned.

- For mit vedkommende var det sådan, at jeg til en start tænkte, at jeg skulle bruge pausen til at få skrevet en masse nyt, men som tiden gik, kom jeg uvægerligt lidt ned i kadence. Så sommeren sidste år gik blandt andet med at få lavet en masse ting ved huset. Men der blev også tid til at indspille et nyt album, fortæller Lotte Riisholt fra sit hjem på Anemonevej.

Det nye album »Country Music with Love« udkommer her i starten af marts måned og er indspillet i Sverige hos Lotte Riisholts kollega, Stefan Kardebratt, i et studie i Småland.

- Det er 14 af de bedste country-numre, som findes, siger Lotte Riisholt om sit niende album. Det rummer en blanding af ældre, klassiske og nyere countryhits i Lottes egen fortolkning.

Fordi Lotte Riisholt har sit eget firma, har hun kunne få hjælpepakker gennem corona-tiden. Det betyder, at hun ikke har været klemt økonomisk. Til gengæld er tålmodigheden ved at være lidt tyndslidt:

- Man får sådan lidt staldkrampe og går og længes efter at komme ud at spille igen. Jeg plejer jo at have travlt og have mange spillejobs i kalenderen, nu er der foreløbig kun fire-fem stykker i marts måned. Jeg håber virkelig, at Mette og eksperterne snart giver grønt lys til, at vi igen kan komme på landevejen og ud at spille små og store steder, siger Lotte Riisholt, som følges med sin mand, Claus, når hun har spillejob.

Lotte Riisholt har også en ny single på bedding og sørger i mellemtiden for at holde gang i kreativiteten:

- Det gør jeg bedst ved at sætte mig med guitaren og skrive nogle ting og optage det. Det er en god måde at holde sig i gang på, konstaterer dansktopstjernen.

Lotte Riisholt (63 år) er oprindelig uddannet engelsk korrespondent. Hun begyndte at synge, da hun var barn - med en mikrofon af papir og en hæklet ledning. Det er senere blevet til optrædende med varierende bands, et dansk- og internationalt repertoire og shows på TV2 Charlie.

Hun er et af de mest spillede navne på dansktoplisterne både på DR's P5 og de lokale radiostationer rundt i landet og har haft adskillige førstepladser på Dansktoppen. Sangen »Hvem kan elske dig som jeg?« blev i 2012 kåret som årets bedste dansktopsang. Lotte Riisholt har levet af sin musik siden 2007 og har også en stor fanskare i Sverige.