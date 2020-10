Søndersted Kirke. Her bliver det lokale menighedsråd nu nedlagt. Med på billedet er rådets formand, Jette Sørensen. Foto: Jørgen Juul

Nedlægger lokalt menighedsråd

Holbæk - 07. oktober 2020 kl. 12:50 Af Jørgen Juul

Menighedsrådet i Søndersted Sogn bliver nedlagt. Det ligger fast efter den ekstra valgforsamling i aftes i forbindelse med menighedsrådsvalget. Menighedsrådet skriver derfor nu et brev til Roskilde Stift om, at rådet stopper. Det er op til stiftet at bestemme, hvad der nu skal ske. Men det peger i retning af en sammenlægning med nabosognet Undløse. De to sogne har Hannah Reinholdt Clausen som fælles præst.

Løsningen med en sammenlægning med Undløse Sogn har tidligere været i spil. Den blev foreslået af Detlef von Holst, provst i Holbæk Provsti, allerede sidste år.

Brevet fra Søndersted Sogn til Roskilde Stift skal i øvrigt runde Holbæk Provsti for en udtalelse dér.

Søndersted Sogn er det mindste i Holbæk Provsti med under 300 medlemmer af folkekirken.

Jette Sørensen, formand for Søndersted Menighedsråd, havde gerne set, at rådet var fortsat.

- Ærgerligt og også lidt surt, at vi nu må lukke, men der er ikke nogen anden udvej, siger hun.

På den ekstra valgforsamling i aftes deltog de fem nuværende medlemmer af rådet samt sognepræst Hannah Reinholt Clausen.

Valghandlingen denne gang har været anderledes end tidligere. Det begyndte med orienteringsmøder rundt om i sognene, og midt i september blev der holdt valgforsamlinger. I Holbæk Provsti var det i 24 sogne. I fire af sognene viste det sig, at der kom til at mangle kandidater. Det var i det mindste sogn, Søndersted, samt det største, Skt. Nikolai Sogn i Holbæk, samt i Store Tåstrup Sogn og Hagested Sogn, hvor der så blev holdt ekstra valgforsamling i går. I Skt. Nikolai Sogn fandt man det medlem, man manglede for at have et fuldtalligt menighedsråd, mens det - ifølge det oplyste - ikke lykkedes i Hagested og Store Tåstrup.

De nye menighedsråd begynder deres arbejde den første søndag i advent, den 29. november. Den nye måde at foretage valgene på skete for at sikre den demokratiske legitimitet, siger Landsforeningen af Menighedsråd. Gennemskueligheden er blevet større.