Nazidar får tårer i øjnene, når hun tænker på sin søns fremtid

Holbæk - 03. juli 2021 kl. 12:35 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Studenterhuen med det blå bånd ligger fremme på den hvide sofa. Nazidar Mgdl har netop færdiggjort sin HF og har søgt ind på Tandlægeskolen i København. Fremtiden ser lys ud for den 29-årige, der i 2014 flygtede fra Syrien til Danmark.

Alligevel kan hun ikke rigtig glæde sig over fremtiden. For selvom hun har fået forlænget den femårige opholdstilladelse, hun fik, da hun kom til Danmark i 2014, så er det kun med to år, og hun er derfor nervøs for, hvad der skal ske, når den udløber.

- Jeg er hele tiden nervøs. Mit liv gik i stå, da jeg kom til Danmark, for jeg skulle lære en ny verden, nyt sprog og ny kultur. Det har jeg gjort, men jeg frygter, at de inddrager min opholdstilladelse, fortæller Nazidar Mgdl til Nordvestnyt.

Nazidar Mgdl fortæller, at hun især er bange for at havne i et af Bashar al-Assads fængsler.

Vejen til Danmark fra hjembyen i det nordøstlige Syrien var lang og svær, fortæller Nazida Mgdl. Målet med turen var hele tiden Vestsjælland, hvor hendes mands onkel også bor. Hun var alene og fik ved ankomsten til Danmark familiesammenførelse med sin mand, der i dag driver en frisørsalon i Holbæk.

For fire år siden fik de en søn, som blev født på Holbæk Sygehus. Han går nu i børnehave, og for moren, Nazida Mgdl, er der ikke kun glæde i øjnene, når hun kigger på ham.

- Når jeg kigger på ham, er det svært for mig at blive mindet om, at jeg ikke kan garantere en fremtid for ham, udtaler Nazidar Mgdl.

Hun har taget kontakt til avisen for at fortælle sin historie om, hvordan hjemsendelse af syrere til Damaskus har indvirkning på andre syreres sikkerhed og tryghed. Det tærer nemlig på hende at leve med usikkerheden.

- Jeg er flygtet fra krig i Syrien til psykisk tortur i Danmark, siger hun.

I Syrien var Nazidar Mgdl med til mange demonstrationer mod Assad. Det var dengang demonstrationerne var fredelige, men da krigen brød ud, måtte hun flygte.

Hun demonstrerer dog stadig. Hver dag sidder der demonstranter foran Christiansborg Slortsplads for at demonstrere mod hjemsendelserne, og Nazidar Mgdl er ofte at finde iblandt dem.

Hun vil ikke tilbage til Syrien, og hun accepterer ikke parolen om, at hun skal hjem og bygge landet op.

- Når du sender arbejdskraft tilbage til Syrien og Assad, så samarbejder du jo indirekte med Assad, forklarer hun.

Nazidar Mgdl håber, at hun, hendes mand og hendes søn kan få permanent opholdstilladelse som mange af hendes bekendte, der flygtede til andre lande i Europa, har fået. Til spørgsmålet, om hun fortryder, at hun valgte Danmark i sin tid, bliver svaret vagt.

- Jeg føler mig hjemme her. Jeg elsker Danmark, og det er næsten umuligt for mig, at tænke på at være et andet sted, fortæller hun, men fortsætter alligevel.

- Jeg ved ikke, om jeg fortryder, men nogle gange ønsker jeg, at jeg var et sted med mere tryghed.