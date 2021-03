Selv om Holbæk Kommune har masser af skov - her Delhoved Skov ved Jyderup - så ligger kommunen alligevel i bund, når det handler om naturens værdi. Foto: Foto: Kristina Herlev Wulff

Naturværdien er i bund

Holbæk - 02. marts 2021
Af Palle Mogensen

En plads som nummer 74 ud af 98 kommuner.

Det er, hvad Holbæk Kommune kan svinge sig op på, når det handler om den gennemsnitlige naturværdi.

Det viser det såkaldte Naturkapitalindeks for de danske kommuner, som Aarhus Universitet, DCE, og Danmarks Naturfredningsforening, DN, har udarbejdet.

Indekset er en oversigt over, hvor stor en værdi naturen har i den enkelte kommune.

Holbæk har fået 16 point ud af 100 mulige, og det giver som nævnt kommunen en placering som nummer 74 på listen.

Dermed er kommunen rykket nogle pladser frem i forhold til 2017, hvor det blev til en placering som nummer 82.

Men hvordan værdisætter man naturen?

EDC og DN har kigget på, hvor meget natur, der er i kommunen i forhold til for eksempel byer og landbrug.

Men det er ikke hele billedet.

Ikke kun skov og vand For selv om en kommune som Holbæk har masser af skov og vand, så er det ikke nok, for det handler også om, hvad der er af levesteder for de truede dyre- og plantearter.

- Selv om en kommune arealmæssigt har for eksempel en del skov, så er det ikke det samme som en høj værdi på indekset. For der kan være tale om en dyrket skov, hvor de truede arter har dårlige betingelser, fortæller Simon Leed Krøs, der er projektleder for Biodiversitet Nu i Danmarks Naturfredningsforening.

Han forklarer, at en kommune på den anden side godt kan have en del natur, som er hjemsted for truede arter, og have steder, hvor naturen er særlig varieret.

Men hvis disse arealer kun udgør en lille del af kommunens samlede areal, vil det kun i meget lille grad påvirke indekstallet.

Således har heder og overdrev i Danmark den gennemsnitlige højeste naturværdi, men de fylder ikke ret meget arealmæssigt.

En registrering hjælper Naturkapitalindekset giver kommunerne mulighed for at sammenligne sig indbyrdes, men giver dem også et fingerpeg om, at her er der noget at arbejde med.

Og så har kommunerne forskellige muligheder.

- Som nævnt spiller det ind med levestederne for de truede arter. Så hvis den enkelte kommune ikke har registreret, om der i det hele taget findes nogle truede arter i en skov, så er der her mulighed for at score nogle point, fortæller Simon Leed Krøs.

Derudover kan Holbæk omlægge landbrugsjord til natur, og måske i højere grad lade naturen passe sig selv.

For eksempel ved at undlade at slå græs på større naturarealer.

Det er de to ø-kommuner, Fanø og Læsø, der topper Naturkapitalindekset med henholdsvis 87 og 81 point.

I bunden ligger Rødovre Kommune med bare syv point.

Landsgennemsnittet er 25 point.