Se billedserie En af de lodsejere, som godt kunne være interesseret i at afhænde noget af sin jord til en naturpark, er Jette Ceglarek. Hun går her sammen med Jarl Falk Sabroe, der har mødt interesse og nysgerrighed over for projektet fra de berørte lodsejere. Foto: Mie Neel

Naturpark er fortsat i støbeskeen

Holbæk - 15. juni 2021 kl. 17:21 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

- Jeg synes, det lyder yderst interessant. Det siger jeg, fordi jeg er vild med natur.

Ordene kommer fra Jette Ceglarek og er møntet på planerne om at etablere Butterup-Tuse Naturpark. Hun er en af de lodsejere, som kunne komme i betragtning til at afhænde jord til formålet. Hun bor på ejendommen Hesselvad 15 vest for Butterup.

Hun ejer også gården på Møsten 1, der ligger omkring 500 længere mod øst, i retning af Butterup. En medarbejder lejer stuehuset på denne gård.

Det er jord, der hører til gården på Møsten 1, der i givet fald skal indgå i den planlagte naturpark, som gerne skulle blive på mindst 100 hektar, og måske på længere sigt op til 150 hektar.

Fantastiske naturoplevelser Jette Ceglarek ejer på sine to gårde i alt 70 hektar, men det er ikke afklaret, hvor meget der i givet fald skal afhændes til naturparken.

Jette Ceglarek kommer en del i Lille Vildmose i Nordjylland, der er langt større end den planlagte Butterup-­Tuse Naturpark. I Lille Vildmose er der flere søer, udkigstårne og andet.

- At gå rundt i naturen giver nogle oplevelser, som jeg synes er fantastiske, siger Jette Ceglarek.

Hun har blandt andet for nylig oplevet at se spor efter elge. Det bliver der ikke mulighed for i Butterup-Tuse Naturpark. Her har der tidligere været talt om, at vilde heste kunne afgræsse området, som skal indhegnes.

Jette Ceglarek sætter dog foden ned, når der tales om vilde heste. Det vil ikke være muligt at lade vilde heste gå i en indhegning, og hvis de skal gå der året rundt, skal de tilses hver dag, påpeger hun.

Interesse og nysgerrighed Jette Ceglarek har mange års erfaring med heste, og hun har for øjeblikket et halvt hundrede stykker. På Hesselvadgård driver hun Tuse Creek Ranch, der er centrum for westernridning med mange afholdte danmarksmesterskaber.

Jette Ceglarek er en af 20-25 lodsejere, som i givet fald kunne komme i betragtning til at afhænde jord til naturparken. Gennem de seneste par år har Jarl Falk Sabroe, der er med i Tuse-Butterup Lokalforums bestyrelse, kontaktet lodsejerne for at høre, om de kunne være interesserede. Og der er fin opbakning til projektet.

- Jeg har kun mødt interesse og nysgerrighed. Der har været et par lodsejere, der ikke var så interesserede, men de er blevet mere positive, fortæller Jarl Falk Sabroe.

Han fik oprindelig ideen til naturparken, da han for mange år siden blev lærer på Tuse Skole.

- Grundtanken er at forbinde Tuse og Butterup. Området ligger bynært, og de to kirker kan blive forbundet. Der er ikke så fantastisk meget biodiversitet i Holbæk Kommune, siger Jarl Falk Sabroe, der er socialdemokratisk medlem af Holbæk Kommunalbestyrelse.

Menighedsråd er positiv I marts besluttede en enig kommunalbestyrelse at stillet et kommunalt ejet areal på cirka 23 hektar til rådighed for naturparken. Arealet ligger umiddelbart vest for Tuse og nord for Kalvemose Å, og det er i forvejen et naturområde, en plantage, der afgræsses af kreaturer, ligesom der er rekreative stier, fugletårn og andet.

Tanken er, at der skal erhverves mere jord nord og vest for det kommunale areal. Desuden skal der erhverves jord syd for Kalvemose Å og ned mod Butterup.

Jarl Falk Sabroe fortæller, at Butterup-Tuse Sogns Menighedsråd på sit seneste møde har udtrykt interesse for at lade et areal på seks hektar (nu bortforpagtet) nord for Butterup Kirke indgå i projektet. Det vil også kræve provstiets tilladelse.

Planen er at forbinde Tuse og Butterup med en cykel- og gangsti, ligesom der i naturparken skal være trampestier og forskellige friluftsaktiviteter. Nordea Fonden vil blive søgt om midler til en trampesti på et par kilometer langs Kalvemose Å og en gangbro over åen.

Informationsdag i august Der arbejdes altså videre med planen om en naturpark på flere felter. En egentlig tidsplan kan der ikke gives, for en realisering vil kræve, at der skaffes fondsmidler af en vis størrelse.

Det kunne for eksempel være via Den Danske Naturfond, som for nylig har indgået aftale med Torbenfeld Gods om køb af et cirka 100 hektar stort område i Ulkestrup Lyng, hvor der også planlægges en naturpark. Det gør det nemmere, når der kun er én lodsejer i stedet for en snes stykker.

Der kan i givet fald blive tale om et egentligt slag af jord til formålet. Eller der kan foretages en omfordeling af jord eller måske ydes en form for kompensation.

På et tidspunkt i august er der planlagt en informationsdag om naturpark-projektet i plantagen i Tuse. Samme dag skal der opsættes fuglekasser, som Lokalforum har givet penge til.