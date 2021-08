På alle tider af året er der smukt på Naturkirkegården i Holbæk, og mange ønsker, at deres efterladte får et urnegravsted med »udsigt« til park, sø og kunst. Men der er ingen eller kun meget få ledige gravsteder, derfor vil kirkegårdsudvalget se på muligheden for at øge antallet af gravsteder. Foto: Christian Mikkelsen(Mik)

Naturkirkegård melder alt optaget - plan om udvidelse

Holbæk - 19. august 2021 kl. 13:50 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Desværre, der er ingen ledige pladser. Den besked fik en borger, da han ønskede sin kones urne nedsat på Naturkirkegården. Samme besked får mange, Naturkirkegården på Anders Larsensvej i Holbæk er eftertragtet, og alt er optaget. Kirkegårdsudvalgets formand Vibeke Beierholm håber, det bliver muligt at udvide.

Manglen på gravsteder er et punkt på udvalgets møde den 23. august.

Men selv om alle medlemmer bliver enige om, at antallet af urnegravsteder skal øges, kan hun ikke love, at det sker her og nu.

Efterladte skal dog ikke frygte, at der er helt udsolgt af urnegravsteder i Holbæk. For to år siden blev tre urnecirkler med 132 gravsteder indviet på Østre Kirkegård ved siden af Naturkirkegården.

- Der er masser af ledige urnegravsteder både på Østre Kirkegård og Skt. Nikolai Kirkegård. Men jeg forstår godt den store efterspørgsel på at få en urne nedsat på Naturkirkegården med park, sø og kunst. Det viser sig også, at mange flere end forventet vælger at forlænge gravstedet ud over de 10 års fredningstid. Derfor har vi en udfordring, konstaterer Vibeke Beierholm.

Naturkirkegården blev indviet for knap 20 år siden og er udvidet ad flere omgange.

I dag er der 1740 gravsteder fordelt i parken, hvor de 661 er placeret på to fællesarealer.

På tidspunkter må kirkegårdsassistent Brian Nowak-Voigt melde alt optaget. Her og nu er der dog 15 ledige gravsteder, oplyser han.

Mange har familiemedlemmer og bekendte, som er begravet på Naturkirkegården. Andre opdager de smukke omgivelser i forbindelse med en bisættelse fra Margrethe Kapellet.

- De går måske en tur og ser gravsteder uden sten og tror, at her er ledigt. Men så må jeg bedrøve dem med, at det er optaget. Ikke alle grave har en gravsten, og det er ikke blevet fortalt godt nok, erkender Brian Nowak-Voigt.

Også han forstår ønsket om et gravsted på Naturkirkegården og skuffelsen, frustrationen og nogles undren over, hvorfor man så ikke bare udvider på et af de grønne områder.

Men dels peger folk måske på arealerne med fællesgrave, og dels er det ikke kun et spørgsmål om at udpege et areal.

Han deltager på kirkegårdsudvalgets møde, hvor medlemmerne skal prøve at finde en løsning på at efterkomme den store efterspørgsel.

Fysisk er det muligt at inddrage et område i »skoven« på Naturkirkegården, bemærker Vibeke Beierholm.

Men en udvidelse vil kræve flere ansatte til at passe kirkegården og dermed også flere penge på budgettet, hvis serviceniveauet skal holdes på de tre kirkegårde i Skt. Nikolai sogn.