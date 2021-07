Se billedserie Mette Hamann omgivet af den dejlige natur på Tuse Næs, hvor hun bor og arbejder. Foto Jette Bundgaard

Naturens helende kræfter

Holbæk - 14. juli 2021 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Lige siden naturopraktor og homøopat Mette Hamann var en lille pige, har hun haft drømme om at gå i store skove omgivet af planter. Interessen for naturen og dens helende kræfter gjorde, at hun som 18-årig begyndte at sætte sig mere ind i de forskellige vilde planters gavnlige egenskaber.

- Planterne har altid haft min interesse, og i min ungdom blev jeg for alvor klar over, at det såkaldte ukrudt faktisk er vores lægeplanter, og har en lang række helende virkninger, siger Mette Hamann. Hun har siden begyndelsen af firserne drevet sin klinik, Klinik for homøopati, på adressen Rækmarken 4 på Tuse Næs. Her behandler hun sine klienter - primært med homøopatiske dråber men også med zoneterapi, kostvejledning, Reiki healing, meditation og samtaler. Forud går en grundig analyse, hvor Mette Hamann både bruger sin intuition og sin store viden om området til at sammensætte den rette behandling for den enkelte.

Mette Hamann er uddannet fra Hippokrates Skolen for Naturmedicin i København. Uddannelsen varer fire og et halvt år og omfatter blandt andet fag som plantemedicin, kostvejledning og irisanalyse og en grundlæggende viden om anatomi, fysiologi og patologi.

- Når jeg møder et menneske, kan jeg med det samme fornemme, hvordan vedkommende har det, og hvad de kæmper med, men jeg har også brug for at se resultaterne af deres blodprøver og høre deres historie. Ofte er det et bestemt punkt i deres liv - et chok, en voldsom sygdom eller et biluheld - som er baggrunden for det sygdomsbillede, vi ser i dag, forklarer Mette Hamann, som også konsulterer sit store bibliotek med bøger om emnet for at finde den rigtige behandling.

- Det kan lidt sammenlignes med at løse en kryds og tværs og få udfyldt alle felterne korrekt. Et rigtigt detektivarbejde, konstaterer Mette Hamann og fortsætter. - Det handler om at finde den røde tråd og finde ud af, hvordan immunsystemet i kroppen arbejder og arbejde med kroppen, så folk kan komme videre og få boostet deres egne selvhelbredende kræfter.

Selv om Mette Hamann har flere uddannelser i bagagen, er det i dag primært de homøopatiske behandlinger, hun giver:

- En af homøopatien læresætninger er, at »lige bør behandles med lige«. Homøopatiske midler er lavet ved hjælp af blandt andet planter og mineraler, der fortyndes gennem en særlig proces kaldet potensering. Midlerne stimulerer og pirrer livskraften til at fungere og fremmer naturens egne anstrengelser. De virker med andre ord styrkende, slutter Mette Hamann.