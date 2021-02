Se billedserie Mette Spaanheden Jensen arbejder til daglig med naturpleje i Holbæk Kommune. Hun fortæller, at der er flere i naturen under corona, men at naturen ikke lider overlast. Billedet er taget på toppen af Arnolds Bjerg på Holbæk Fælled. Foto: Holbæk Kommune/Natur-og vandløbsteamet.

Send til din ven. X Artiklen: Naturen er stadig åben Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturen er stadig åben

Holbæk - 02. februar 2021 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Coronatiden med nedlukninger og hjemsendelser har gjort mange danskere opmærksomme på den nære natur og de mange gratis oplevelser, der venter derude - også på en grå eller kold vinterdag. En undersøgelse foretaget af Friluftsrådet i 2020 viste, at hver fjerde havde besøgt et naturområde, de ikke kendte inden epidemien.

Tendensen går igen i Holbæk Kommune, hvor Mette Spaanheden Jensen fra Natur- og vandløbsteamet har registreret, at flere borgere opsøger de lokale naturperler:

- Det er vores oplevelse i teamet, at naturen har fået flere besøgende gennem det seneste år. Blandt andet bliver vores trampestier flittigt brugt, og det er kun positivt, for det sikrer, at de ikke gror til. Jeg tror, at det er godt for naturen, at flere har fået øjnene op for, at de rekreative områder kan være et åndehul i en svær tid. For det at færdes herude giver en bredere forståelse for, hvad naturen er for en størrelse, siger naturmedarbejderen, som blandt andet arbejder med vedligehold af stier i det åbne landskab og pleje af naturbeskyttede arealer.

Fjordstien er med sine 275 kilometer et af de stiforløb i kommunen, som har fået og fortsat får en kærlig hånd af naturteamet:

- Kommunalbestyrelsen har besluttet, at en del af de frigivne anlægsmidler skal bruges til renovering af Fjordstien. Lige før jul færdiggjorde vi reetableringen af det meste af stien fra Tuse Å ved slusebroen til Mårsø. Resten, omkring en kilometer, afsluttes i år, fortæller Mette Spaanheden Jensen og tilføjer, at de nye grusbelægninger gerne skulle lokke flere grupper af brugere ude i naturen: - Årsagen til at vi laver de meget fine belægninger med slotsgrus er, at stierne også skal være egnede til at cykle på, siger hun.

Mette Spaanheden Jensen forklarer, at naturplejen mange steder i kommunen sker i tæt samarbejde med omkring 20 forskellige laug og foreninger. - Vi er afhængige af samarbejdet med de frivillige, og mange oplever heldigvis, at det er meningsfuldt at være med til at pleje naturen, både de grønne områder i byerne og stierne ude i det åbne land. Hvis de ikke passes og bliver slået, bliver de ikke benyttet, og så ender det med, at de gror til og forsvinder. Alle, som har lyst til at være med til at pleje stier eller områder med offentlig adgang, kan låne en af kommunens grejtrailere, der både har maskiner til de mere krævende projekter og håndholdt værktøj til de lettere naturpleje opgaver, forklarer hun.

Mette Spaanheden Jensen hæfter sig ved, at naturen tilsyneladende ikke lider under, at flere danskere, nu opsøger naturområderne for at løbe, gå, cykle og ride eller drikke en kop kaffe med vennerne.

- Det er ikke min oplevelse, at naturen er blevet overrendt under corona. Folk er gode til at vise hensyn, både til hinanden og naturen, og de allerfleste følger den opsatte skiltning. Vi har så meget fantastisk og varieret natur til mange forskellige grupper, så det er bare om at komme ud og tage det hele i brug, slutter Mette Spaanheden Jensen.

Man kan finde inspiration til udflugtsmål i Holbæk Kommune på: holbaek.dk/kultur-og-fritid/natur/stier/rekreative-stier/