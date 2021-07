De genopstandne Natteravne drog forleden på bytur med start fra stationen i Holbæk. På billedet ses også nogle engangs-natteravne, som var med på den første tur, nemlig politikerne Carsten Andersen (V), Leif Juhl (EL) og borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S). Privatfoto

Natteravne drager ud fra stationen

Holbæk - 07. juli 2021

Når der er natteliv, er der Natteravne. Det gælder også i Holbæk, hvor et hold frivillige op til den forgangne weekend trak i de kendte gule jakker og gik en tur i byen.

Dén tur handlede også lidt om at gøre reklame for Natteravnene - de har nemlig brug for flere frivillige, som af og til vil spendere to-tre timer på at skabe tryghed i byen.

Med på denne tur var også tre engangs-natteravne, nemlig politikerne Carsten Andersen (V), Leif Juhl (EL) og borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S).

Sammen med Emrah Tuncer (R), som var på ferie, udgør de den politiske arbejdsgruppe, som kommunalbestyrelsen har nedsat i kølvandet på nogle ubehagelige episoder på og ved Holbæk Station tidligere i år.

Ny base på stationen - Vi startede turen fra Holbæk Station, hvor vi nu ændrer et af lokalerne i ventesalen til at blive sted for kommunale medarbejdere og andre interesserede. Vi vil gerne have aktiviteter på stationen, som sikrer, at der er liv. Vi tror, det i sig selv øge kan trygheden for dem, der færdes på stationen, fortæller borgmesteren.

Blandt dem, som kan bruge lokalet på stationen, bliver også Natteravnene selv. Her kan man mødes, og her kan man lige snuppe en kop kaffe mellem de to ture i byen, som normalt udgør aftenens pensum for et hold Natteravne.

Det fortæller Jan Andersen, som er ankermand for de lokale Natteravne.

- Normalt går man tre sammen. Typisk tager man to runder med en pause imellem. I Holbæks midtby går vi omkring stationen, McDonalds, et smut i Strandparken og Filmtorvet i den anden ende. Og så selvfølgelig Nygade og Ahlgade. Men det kan man sagtens nå på to-tre timer, forklarer Jan Andersen.

Coronatidens nedlukning af nattelivet betød, at Natteravnene også blev lagt i mølpose, og som ved alt andet frivilligt arbejde kræver det en ekstra indsats at få aktiviteterne i gang igen.

- Nu er vi i gang, og det er tydeligt, at folk er glade for, at vi igen ses i byen. Men vi vil meget gerne have flere med, siger Jan Andersen.

Nogle tror måske, at opgaven som natteravn betyder, at man skal være på gaden hver eneste weekend. Men så meget kræves der slet ikke.

Fem gange pr. år - For at være Natteravn skal man trække i den gule jakke. Og så skal man være parat til at gå på gaden fire-fem gange om året. Mere kræves der ikke. Nogle elsker at være Natteravn, så de er meget tit med ude at gå. Men det er absolut ikke noget krav. I bund og grund handler det om, at vi skal være så mange, at det ikke er den store opgave for den enkelte, forklarer Jan Andersen.

Natteravnene har delt byen i tre områder, centrum, Ladegårdsparken og Vangkvarteret. Man skal altså have tre hold på hver tre personer for at kunne tage en aftenrunde.

- Lige nu er vi cirka 15, så vi vil meget gerne være flere. Og det drejer sig altså kun om to-tre timer pr. gang, siger Jan Andersen.

Frivillige kan kontakte Jan Andersen på telefon 22360250.